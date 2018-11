Manca davvero poco alla prima maratona della città di Catania. L’evento sarà presentato mediante una conferenza stampa che si terrà venerdì 7 dicembre alle ore 10 presso il PalaCatania. La gara, invece, si disputerà domenica 16 dicembre proprio nel capoluogo etneo.

Saranno presenti l’assessore allo sport del comune di Catania Sergio Parisi e il Delegato provinciale del Coni Catania Dario Falzone. L’evento è organizzato dall’Atletica Sicilia del presidente Santi Monasteri e con il patrocinio del comune catanese.

Proprio Monasteri ha commentato: “Catania, nel passato, ci sono stati tre tentativi che non hanno mai avuto seguito, per questo motivo il nostro obiettivo è quello di lavorare per dare continuità all’evento. La scelta della partenza da viale Kennedy va in questa direzione – continua il presidente dell’Atletica Sicilia – infatti, nonostante sulla carta possa sembrare una location più semplice sotto l’aspetto organizzativo, l’evento avrà come palcoscenico, una delle più belle zone di Catania”.

In programma, oltre la distanza regina, anche la mezza maratona e la 10.5 chilometri: tre distanze per dare a tutti la possibilità di partecipare all’evento. Il percorso, interamente pianeggiante, si svilupperà su viale Kennedy (luogo della partenza e arrivo), con un giro che misura 10.548 metri da ripetersi una volta per la 10,5 chilometri, due volte per la mezza e quattro volte per la maratona. Alle ore 9.00 sarà dato il via alla maratona, alle ore 10.30 sarà la volta della mezza e della 10,5 chilometri. Le iscrizioni sono già aperte e chiuderanno il 10 dicembre.