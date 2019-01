La droga avrebbe potuto fruttare 20mila euro

Un 52enne di Giarre, Antonino Torrisi conosciuto in paese come Nino “becchino”, è stato arrestato perché trovato in possesso di sostanze stupefacenti.

Come scrive gazzettinonline.it, l’uomo è stato fermato dai carabinieri all’uscita del casello per Giarre dell’autostrada A18. I militari, insospettiti dal nervosismo del conducente, hanno perquisito l’auto trovando un pacco con 1 chilo di hashish.

La droga, che avrebbe potuto fruttare circa 20mila euro, è stata sequestrata e l’uomo è stato arrestato e posto ai domiciliari.

