Momenti di tensione si sono verificati presso gli uffici del Comune di Mirabella Imbaccari, temporaneamente trasferiti nei locali dell’Istituto Comprensivo. Un uomo di 59 anni, esasperato per non aver ancora ricevuto il pagamento di alcuni lavori svolti per il Comune, si è presentato minacciando di dare fuoco alla struttura se non gli fossero stati dati i soldi che gli spettavano.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri che hanno trovato l’uomo con un bidone che credevano contenesse benzina. In realtà c’era solo acqua. I militari hanno riportato la situazione alla calma, facendo presente all’uomo l’inutilità del suo gesto, oltre alle inevitabili conseguenze legali.

Armato di coltello minaccia passanti in via Roma, bloccato dai carabinieri

Un uomo ieri sera passeggiava in via Roma a Palermo con in mano un coltello di 32 centimetri. L’allarme è stato lanciato dai passanti al 112. Tra l’altro l’uomo era ubriaco e minacciava chi si avvicinava.

Intervento dei carabinieri per fermare l’uomo

Pochi minuti e i carabinieri l’hanno individuato e non senza difficoltà sono riusciti a bloccarlo e denunciarlo.

Sono in corso indagini per accertare come mai l’uomo fosse armato e se volesse aggredire qualcuno.

Aggredisce e minaccia la polizia dopo essere stato picchiato dopo una lite

Un uomo di 50 anni è stato aggredito e ferito in diverse parti del corpo in piazza Ottavio Ziino a Palermo. L’aggressione è avvenuta nel corso di un litigio.

L’intervento della polizia

Gli agenti del commissariato Libertà sono intervenuti per soccorrere la vittima dell’aggressione. Non appena arrivati, la vittima ha iniziato a inveire contro gli agenti, prendendo una bottiglia di birra, spezzandola e minacciando i poliziotti. Gli agenti sono riusciti a disarmarlo e a bloccarlo.

L’ospedale e le minacce

Trasportato in ospedale, l’uomo è riuscito a divincolarsi e a iniziare ad urlare tra le stanze dell’ospedale. Ha urlato frasi come “Vi uccido”, “vi taglio la gola”, “sbirri senza onore”. Gli agenti sono riusciti a bloccarlo di nuovo e i sanitari lo hanno sedato. Sull’aggressione è stata presentata una denuncia.