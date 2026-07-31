La vendita della Sac, la società di gestione dell’aeroporto di Catania e di quello di Comiso, agita la politica siciliana e in particolare la maggioranza., dopo l’incontro della società con i sindacati, ma soprattutto dopo la missione della Commissione parlamentare alla Sac, il Movimento per l’autonomia torna all’attacco ma stavolta del Comune di Catania. Nei giorni scorsi anche l’ex Presidente della Regione e leader del Movimento Raffaele Lombardo, aveva espresso perplessità sull’intera scelta.

Grave il silenzio del sindaco Trantino

Il Gruppo consiliare Mpa-Grande Catania manifesta, adesso, forte preoccupazione per il silenzio dell’Amministrazione comunale dopo la partecipazione del sindaco ai lavori della competente Commissione dell’Assemblea Regionale Siciliana.

Secondo i consiglieri Bruno Brucchieri, Simona Latino e Giuseppe Nicotra, infatti, “considerata l’importanza della procedura di dismissione delle quote della società aeroportuale, la presenza del primo cittadino in Commissione Ars avrebbe dovuto essere seguita da un’immediata informativa istituzionale al Consiglio comunale. L’aula, invece, non ha ricevuto alcuna comunicazione sull’esito dell’audizione, sui contenuti illustrati e sugli orientamenti assunti dall’Amministrazione”.

Una relazione urgente del sindaco

Il Gruppo consiliare MPA Grande Catania chiede quindi: “una relazione urgente del sindaco al Consiglio comunale sullo stato della procedura di vendita della SAC e sui contenuti dell’audizione svolta presso la Commissione ARS; un riscontro puntuale a tutti i quesiti contenuti nell’atto di indirizzo approvato dall’aula; il deposito degli atti amministrativi e della documentazione rilevante; chiarimenti sulle ragioni della mancata informazione al Consiglio comunale dopo la partecipazione del sindaco alla Commissione Ars”.

“Parliamo di una società strategica per il sistema aeroportuale della Sicilia orientale e per il futuro economico della città”, dichiara il capogruppo Bruno Brucchieri.

“Il fatto che il sindaco abbia partecipato alla Commissione Ars rende ancora più evidente la necessità di riferire tempestivamente al Consiglio comunale. Il silenzio successivo all’audizione è certamente grave, ma riteniamo ancora più grave il mancato rispetto dell’atto di indirizzo approvato dal Consiglio, che impegnava l’Amministrazione a fornire risposte puntuali e documentate”.

Ignorato l’atto di indirizzo approvato in Consiglio

Il Gruppo consiliare evidenzia, infatti, che le domande formulate dai consiglieri comunali e recepite nell’ordine del giorno approvato dall’aula non hanno ancora ricevuto alcun riscontro ufficiale: «La questione non riguarda soltanto la vendita della SAC, ma anche il rispetto delle prerogative del Consiglio comunale», afferma la vicecapogruppo Simona Latino.

“Ignorare un atto approvato dall’assemblea significa mortificare le funzioni di indirizzo e controllo attribuite ai consiglieri. Restano senza risposta interrogativi essenziali sul percorso amministrativo seguito, sui criteri di valutazione economica, sulle garanzie poste a tutela dell’interesse pubblico e sulle ricadute per il territorio”.

Sulla vicenda interviene anche il neoconsigliere comunale Giuseppe Nicotra, che richiama la necessità di ristabilire un corretto rapporto istituzionale tra l’Amministrazione e il Consiglio: “Su una procedura di tale rilevanza non è accettabile alcuna opacità”.

Trasparenza e leale collaborazione

“Il rispetto della trasparenza, della leale collaborazione istituzionale e degli atti approvati dal Consiglio comunale rappresenta una condizione imprescindibile per qualsiasi scelta riguardante partecipazioni societarie strategiche”.

“Continueremo a esercitare con determinazione il nostro ruolo di controllo, affinché il Consiglio sia posto nelle condizioni di svolgere pienamente il proprio mandato nell’interesse esclusivo della città di Catania”, concludono i consiglieri.