Nell'anno del centenario

La violenza raccontata da Giovanni Verga 140 anni fa prende forma in un’opera del regista Lorenzo Muscoso, girata tra le vie di Vizzini, paese che ha dato i natali allo scrittore siciliano, icona del verismo. Quest’anno si celebra il centenario della sua morte.

Una delle novelle più inquietanti di Verga che sembra attualissima

Nella ricorrenza della settimana celebrativa contro la violenza sulle donne e in questo anno dedicato a Giovanni Verga, non si può prescindere nel non citare una delle novelle più inquietanti dello scrittore isolano. “Tentazione”, inclusa nella raccolta “Drammi Intimi” del 1884. Si tratta del racconto di una furia assassina ai danni di una giovane in un contesto di apparente normalità, l’atto si manifesta in modo così sconsiderato che attribuisce alla vicenda una drammaticità che oltrepassa i confini paesani per divenire universale.

Una dimensione di un crudo realismo

Una storia di 140 anni fa che, nonostante la sua lunga età, non appare assolutamente lontana, e la sua lettura proietta verso una dimensione di un crudo realismo reso ancora più vivo dal costrutto grammaticale, che porta direttamente il pubblico dentro l’accadimento. Il racconto si muove dalla documentazione di un episodio di cronaca nera a una riflessione su determinate irresponsabilità che gravano sul mondo giovanile, dove determinate azioni possono realizzarsi con sconcertante crudeltà.

L’omaggio a Verga nella settimana contro la violenza sulle donne

Verga 100, manifestazione nazionale ufficiale, supportata da Parlamento Europeo, Dreamworld Pictures, Rai Cultura e Consiglio Pontificio Vaticano, rende omaggio al momento, ricostruendo visivamente la vicenda per mano del regista Lorenzo Muscoso che la riporta tra le vie di Vizzini – paese natio del Novelliere – caratterizzando gli antichi sentieri del paese, di una dimensione tenebrosa e silenziosa, tipico habitat per specifiche brutalità. L’episodio è tra le narrazioni più scioccanti del suo repertorio, con una scrittura dal ritmo serrato e incessante e la narrazione di un’escalation che giunge ad esiti distruttivi imprevisti. Il filmato realizzato tra le vie di Vizzini riporta alcuni frasi del testo nella ricostruzione della tragedia.