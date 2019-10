Si trova in carcere perchè accusato di violenza sessuale, lesioni personali e atti persecutori oltre ad essere stato segnalato come assuntore di stupefacenti un giovane di 31 anni del rione Nesima di Catania che è stato arrestato dalla polizia del commissariato di zona.

La vicenda risale a due giorni fa. Intorno alle 23,30 del 10 ottobre una giovane donna si presenta in commissariato in evidente stato di agitazione e racconta di essere stata violentata dal suo ex col quale si era vista per un chiarimento che le era stato richiesto. La ragazza denuncia che la violenza è avvenuta in auto poco prima.

Immediatamente scatta la segnalazione all’autorità giudiziaria ed il magistrato di turno dispone l’avvio delle procedure previste in questo caso. La giovane viene visitata in ospedale e viene refertata con la specifica raccolta di prove della violenza mentre l’uomo viene cercato dalle volanti.

raggiunto dalla polizia il trentunenne viene sorpreso a disfarsi di parte di una dosa di cocaina che stava assumendo. Sarà lui stesso ad ammetterlo dopo il sequestro della droga. L’uomo si trova adesso rinchiuso nel carcere di Piazza lanza