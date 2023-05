Si terrà giovedì 1° giugno alle 10, a Lipari presso l’hotel Aktea l’evento organizzato dal Coordinamento Eolie Sanità APS: “Riflessioni sulla sanità nelle Isole Eolie” con proiezione con dibattito del docufilm “C’era una volta in Italia – Giacarta sta arrivando”.

Un’occasione importante alla presenza di uno dei due registi, Federico Greco, per tenere vivo il confronto sulla Sanità nelle isole Eolie ma anche per ascoltare e coinvolgere attivamente i giovani dell’Istituto Eller Conti Vainicher.

I componenti del Coordinamento Eolie Sanità – che nasce proprio dall’esigenza di riunire sforzi e competenze a tutela e rilancio del sistema sanitario locale – si dicono infatti convinti che questo film lanci un messaggio di grande forza e positività. “C’era una volta in Italia” è l’esaltazione di un esempio importante – quello dell’ospedale di Cariati in Calabria – di come attraverso una forte e coesa spinta dal basso sia stato possibile raggiungere obiettivi fino ad allora immaginati come inarrivabili a causa delle complessità legislative e burocratiche ma anche e soprattutto degli enormi interessi che pervadono la sanità in Italia così come, del resto, anche quelli della nostra Sicilia.

All’evento – patrocinato dall’Assemblea Regionale Siciliana e che si svolgerà in presenza e col supporto dei Comitati per la salute (l’Ospedale di Lipari non si tocca e Amici dell’ospedale), delle Associazioni, dell’Istituto Eller Conti Vainicher – sono stati invitati i Sindaci eoliani e le amministrazioni locali, le autorità e il resto della cittadinanza.

