Il dramma di Milano

Un nuovo testimone oculare ha riportato dettagli drammatici sull’incidente che ha causato la morte di Rocio Espinoza Romero, una donna di 34 anni, travolta da un camion a Milano.

Secondo il racconto, la vittima avrebbe tentato di fermare l’autista alzando le mani e sbracciandosi, ma il mezzo pesante l’ha trascinata per 13 metri. Francesco Monteleone, l’autista del camion, ha dichiarato: “Non me ne sono accorto”, ma gli inquirenti non credono alla sua versione, evidenziando che l’uomo avrebbe contattato un avvocato poco dopo l’impatto.

Gli sviluppi giudiziari

La Procura di Milano, rappresentata dal pm Paola Biondolillo, ha chiesto la convalida dell’arresto e la custodia cautelare in carcere per Monteleone, accusato di omicidio stradale aggravato dalla fuga. Dalle indagini emergerebbe che l’autista si sarebbe fermato per alcuni secondi dopo l’incidente per poi ripartire. Domani Monteleone comparirà davanti al gip Alberto Carboni per l’udienza di convalida.

Le telecamere di sorveglianza e l’ipotesi di distrazione

Le telecamere di sorveglianza acquisite dagli inquirenti mostrerebbero che, dopo aver investito la donna, il camion si è fermato per circa quattro secondi in mezzo all’incrocio prima di riprendere la corsa. L’ipotesi su cui la Procura sta lavorando è che Monteleone stesse utilizzando il cellulare al momento dell’incidente. Quindici minuti prima dell’arresto, l’uomo avrebbe tentato di contattare un avvocato, un dettaglio che aggrava ulteriormente la sua posizione.

Il sindaco Giuseppe Sala in visita alla famiglia

Il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha visitato la famiglia di Rocio Espinoza per portare le condoglianze e offrire supporto. “Sono stato a casa loro a trovare il marito, la madre e la famiglia. È una tragedia che colpisce una famiglia straordinaria, integrata in maniera eccezionale”, ha dichiarato il sindaco. Rocio lavorava di notte al Pio Albergo Trivulzio e studiava di giorno per diventare infermiera, mentre il marito è un falegname.

Un gesto eroico e una tragedia familiare

Secondo quanto riportato dal sindaco Sala, Rocio sarebbe riuscita, con un atto di grande eroismo, a spostare la carrozzina con i suoi due gemelli prima di essere travolta. I bambini, miracolosamente illesi, sono stati affidati alla cura della famiglia. Sala ha inoltre annunciato il sostegno del Comune per agevolare il rilascio della salma e l’organizzazione dei funerali.