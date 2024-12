Camionista in fuga

Una donna di 34 anni, di origine peruviana, ha perso tragicamente la vita mentre attraversava sulle strisce pedonali in viale Renato Serra, a Milano.

La mamma stava spingendo il passeggino con i suoi due gemelli di un anno e mezzo, accompagnata dalla nonna di 59 anni, quando un camion ha ignorato il semaforo rosso, travolgendo la donna. L’incidente è avvenuto all’incrocio con via Scarampo, in un tratto regolato da semaforo.

I soccorsi sul luogo della tragedia

Purtroppo, per la donna non c’è stato nulla da fare: i soccorritori del 118 hanno constatato il decesso sul posto. I due gemellini e la nonna, pur essendo illesi, sono stati trasportati all’ospedale di Niguarda in codice giallo per accertamenti. La famiglia stava attraversando sulle strisce e con il semaforo verde, come confermato dalle prime ricostruzioni.

Il camionista fugge dopo l’impatto

L’autista del camion, responsabile dell’incidente, è fuggito senza prestare soccorso. Le autorità stanno attivamente lavorando per rintracciarlo. La polizia locale di Milano ha avviato le indagini per chiarire la dinamica e raccogliere testimonianze utili all’identificazione del responsabile.

La famiglia colpita dalla tragedia

La vittima viveva a Milano con il marito, un uomo di 36 anni, che al momento dell’incidente non si trovava sul posto.

Foto: SkyTg24.