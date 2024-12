L'incidente in mattinata

Incidente stradale questa mattina via Olio di Lino, una delle strade che collega Monreale a Palermo. Intorno alle 7:30 si sono scontrate tre auto: una Opel Astra, una Volkswagen Polo e una Lancia Ypsilon.

Due feriti

Sono rimasti feriti un giovane, alla guida della Polo, e un anziano conducente della Lancia. Entrambi hanno riportato ferite e sono stati soccorsi prontamente dai sanitari del 118.

Le dinamiche

Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente sarebbe stato innescato dalla Opel Astra, che ha tamponato la Volkswagen Polo. L’urto ha fatto perdere il controllo al conducente della Polo, che si è scontrata frontalmente con la Lancia Ypsilon proveniente dalla direzione opposta. Sul posto sono intervenute due ditte specializzate: Ludovico Giurintano per la rimozione dei veicoli e Interventa per la pulizia e il ripristino della strada. Fortunatamente, non è stato necessario l’intervento delle autorità. Durante i soccorsi il traffico ha subito dei significativi rallentamenti.

Incidente stradale nel Siracusano, motociclista di 17 anni perde la vita

Un giovane di 17 anni, di Carlentini, è morto in un incidente stradale avvenuto tra la sua moto ed una macchina, una Renault Modus, in via Madonne delle Grazie, a Carlentini, nel Siracusano.

Le indagini

Il ragazzo, che era all’ultimo anno dell’istituto industriale di Carlentini, è deceduto poco dopo l’impatto ed a nulla sono serviti i tentativi dei soccorritori di tenerlo aggrappato alla vita. Le indagini sono condotte dai carabinieri di Carlentini e della Compagnia di Augusta che hanno sentito la conducente della macchina per provare a ricostruire quegli istanti drammatici.

L’arrivo degli amici

La Procura di Siracusa, che ha aperto una inchiesta per omicidio stradale, ha disposto il sequestro dei mezzi coinvolti nell’incidente. Qualche minuto dopo lo scontro, sono arrivati gli amici ed i compagni di scuola del 17enne, per cui il traffico è stato temporaneamente dirottato su altri percorsi.

Giovane travolto a Priolo da un camion

Due giorni fa un incidente stradale si è verificato sulla Statale 114 tra Priolo e Siracusa: nello scontro, dai contorni ancora poco chiari, sono rimasti coinvolti un camion ed uno scooter, alla cui guida c’era un giovane, che ha avuto la peggio.

Al Cannizzaro con l’elisoccorso

Il ragazzo è stato soccorso ma si è compreso subito che le sue condizioni erano gravi al punto che si è reso necessario il trasferimento in elisoccorso al Cannizzaro di Catania. Lotta tra la vita e la morte il giovane mentre le indagini su questo drammatico incidente sono in mano agli agenti della Polizia municipale che hanno compiuto i rilievi per determinare cause e responsabilità.

Incidente nel Catanese

Poche ore fa un altro incidente mortale in Sicilia: la tragedia si è consumata a Mascalucia, in provincia di Catania. Secondo le prime ricostruzioni una Mini Cooper con a bordo una persona si sarebbe ribaltata su un fianco. Sull’incidente, probabilmente autonomo, indagano le forze dell’ordine, arrivate tempestivamente. Purtroppo nonostante l’intervento dei sanitari del 118 non c’è stato nulla da fare, il conducente non ce l’ha fatta.

