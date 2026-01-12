Secondo informazioni diffuse da fonti internazionali, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump potrebbe decidere di lanciare un’azione militare contro l’Iran nel giro di poche ore o giorni. La notizia arriva mentre il regime degli ayatollah, sempre più sotto pressione, ha dichiarato di essere “pronto alla guerra” dopo settimane di proteste interne represse con estrema violenza.

La crisi non è solo politica o militare. È anche una crisi umanitaria e di salute pubblica, con migliaia di feriti, arresti di massa, blackout informativi e un’intera popolazione sottoposta a stress, paura e privazioni.

Le proteste

Le proteste in Iran, iniziate per motivi economici, si sono trasformate in una delle più gravi crisi interne dal 1979 a oggi. Il bilancio umano cresce di giorno in giorno, mentre sullo sfondo incombe la possibilità di un intervento armato statunitense.

Secondo la Human Rights Activists News Agency (HRANA), organizzazione con sede negli Stati Uniti, oltre 500 manifestanti sarebbero stati uccisi dalle forze di sicurezza iraniane. Le cifre parlano anche di quasi 11.000 arresti in tutto il Paese, inclusi minori. Inoltre, le immagini che filtrano, nonostante il blackout di internet, mostrano sacchi per cadaveri accatastati fuori dagli obitori di Teheran.

La possibile scelta militare degli Stati Uniti

Il presidente Donald Trump sarà aggiornato su “opzioni specifiche” già nelle prossime ore. Secondo quanto dichiarato dallo stesso Trump, l’ipotesi di un’azione militare resta concreta, nonostante Teheran abbia tentato un ultimo approccio diplomatico. Trump ha affermato: “Potremmo dover agire prima di un incontro. I militari stanno valutando la situazione e stiamo considerando opzioni molto forti. I leader dell’Iran vogliono negoziare. Penso che siano stanchi di essere presi a schiaffi dagli Stati Uniti”.

La risposta di Teheran e l’escalation verbale

L’Iran ha minacciato di colpire obiettivi militari e commerciali statunitensi in caso di attacco. Il ministro degli Esteri Abbas Araghchi ha dichiarato: “La Repubblica Islamica dell’Iran non cerca la guerra ma è pienamente preparata alla guerra”. Trump ha risposto senza mezzi termini: “Li colpiremo a livelli che non hanno mai visto prima”.

Nel frattempo, Ali Khamenei ha pubblicato sui social una vignetta che raffigura una statua del presidente americano che crolla, accompagnata da un messaggio durissimo: “Lasci che quell’uomo che siede lì con arroganza e orgoglio, giudicando il mondo intero, sappia anche che i tiranni e gli arroganti di questo mondo sono stati rovesciati quando erano all’apice del loro orgoglio; anche lui sarà rovesciato”.

Il bilancio

Le manifestazioni sono iniziate tra i commercianti, colpiti da un’inflazione fuori controllo e dal crollo della valuta iraniana. In poche settimane, però, la protesta si è trasformata in una richiesta esplicita di cambiamento politico, con slogan contro la Guida Suprema Ali Khamenei.

Secondo HRANA, le proteste hanno coinvolto 585 località in 186 città, distribuite in tutte le 31 province iraniane. Il bilancio aggiornato parla di almeno 544 morti, tra cui otto bambini, e oltre 10.600 arresti, con 169 minorenni detenuti.

Internet oscurato e conseguenze sanitarie

Il blackout di internet, che dura da oltre tre giorni, non è solo una misura politica. Ha conseguenze dirette sulla salute. Senza accesso alla rete, diventa difficile chiamare ambulanze, contattare medici, reperire informazioni su cure e farmaci. Organizzazioni sanitarie internazionali sottolineano come l’isolamento informativo peggiori la gestione delle emergenze, soprattutto per pazienti cronici, donne in gravidanza e persone con disabilità.

In parallelo, il governo ha organizzato contro-manifestazioni filo-regime, spingendo la popolazione a scendere in piazza attraverso messaggi di massa. Assembramenti che, in un contesto già fragile, aumentano anche i rischi sanitari.

Le reazioni internazionali

La comunità internazionale appare divisa. La Cina ha ribadito la sua opposizione a qualsiasi interferenza negli affari interni iraniani. La Germania, invece, ha condannato con forza la repressione violenta.

Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha dichiarato che “la violenza che la leadership iraniana sta dirigendo contro il proprio popolo deve cessare immediatamente”. Anche il Canada ha espresso solidarietà “al coraggioso popolo iraniano”.

Una crisi che colpisce anche la diaspora

Le proteste si sono estese anche fuori dall’Iran. A Los Angeles, sede della più grande comunità iraniana all’estero, migliaia di persone sono scese in strada. Durante una manifestazione, un camion con uno striscione anti-protesta è stato lanciato contro i manifestanti, costringendoli a fuggire. La polizia armata ha fermato il conducente poco dopo.

FAQ – Le domande più cercate