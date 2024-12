conducente finito in ospedale

Ha tranciato in due un cane che sta attraversando la strada, traversa La Pizzuta, a due passi dal Mc Donald’s, una delle zone di Siracusa trasformatasi in una sorta di circuito per gare di alta velocità tra giovani in sella a ciclomotori.

L’incidente

Protagonista di questo incidente, che si è concluso con la morte dell’animale, è un uomo, cingalese, finito poi in ospedale ma non in gravi condizioni, che, nella serata di ieri alla guida di uno scooter. Al termine degli accertamenti, condotti dalla Polizia municipale di Siracusa, è risultato che era privo di patente, inoltre il mezzo non aveva la copertura assicurativa.

La ricostruzione della Polizia municipale

“La moto, proveniente dal McDonald’s con direzione ex manicomio, percorrendo traversa la Pizzuta, giunto all’ intersezione con via Mozia, intercettava l’animale, che a seguito dell’impatto perdeva la vita. Il centauro ha riportato delle ferite per le quali è stato attivato il soccorso del 118. E’ sanzionato poiché il mezzo risultava privo di assicurazione e revisione, con annesso sequestro amministrativo” ha riferito l’assessore alla Polizia municipale, Giuseppe Gibilisco.

Cosa è accaduto in quegli istanti

Il cane non sarebbe un randagio, apparterrebbe ad un uomo che vive nel rione della Pizzuta, evidentemente, l’animale, per ragioni non del tutto chiare, si sarebbe allontanato e poco dopo è stato centrato dallo scooter. Il conducente non ha fatto nulla per evitare l’impatto, forse non ha visto il cane, del resto per essere tranciato in due la velocità del ciclomotore era elevata e non avrebbe fatto in tempo a frenare.

La paura dei residenti

“Al posto di quel cane avrebbe potuto esserci mio figlio” ha scritto sui social una residente ma messaggi di questo tono sono stati postati da decine di persone, tutte quante residente in quel pezzo della Pizzuta in cui si corre in moto come se non ci fosse un domani. La polizia, in questi ultimi mesi, ha intensificato i controlli ma le gare e le prove di velocità non conoscono ostacoli.