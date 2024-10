In pochi minuti è diventato virale il video pubblicato da Siciliavhs che riprende un uomo camminare speditamente verso la propria auto con in mano il seggiolone del noto marchio della catena di ristoranti statunitense Mc Donald’s. E’ accaduto ieri sera, 1 ottobre, presso il centro commerciale Forum di Palermo anche alla presenza di minorenni. L’uomo, come si evince dal video ripreso da un cittadino, si allontana in sella ad una moto con il seggiolone tra le braccia.

Le immagini sono state aspramente criticate dagli utenti della pagina che hanno commentato: “Vedi che esempio danno ai figli, vedi che persone saranno da adulti, mondo perso!”.

La reazione dei social

In pochi minuti sono fioccati centinaia di commenti di biasimo per l’episodio accaduto presso il centro commerciale Forum di Palermo. In molti lamentano la “mentalità palermitana” restìa al cambiamento, si legge: “E’ inutile, questi sono delinquenti perché voglio delinquere, non perché non hanno altre possibilità. Sono il cancro della società contro le persone per bene che cercano di fare quotidianamente del proprio meglio. Non puoi cambiarli, devi solo aspettare che si estinguano”.

Il furto di una panchina

Alcuni mesi fa (luglio) è accaduto un episodio simile in via Juvara. E’ stata sottratta una panchina da uno spazio pubblico poi portata via su uno scooter. Il furto è stato ripreso da alcuni passanti e il video ha fatto poche ore il giro dei social, scatenando i commenti sdegnati degli utenti palermitani. La panchina in questione rappresentava un simbolo importante per il quartiere, essendo stata installata di recente dagli stessi residenti in un’area prima adibita a discarica e bonificata con grande impegno dal “Comitato Quartiere Pulito”.

Alcuni giorni dopo, grazie alla collaborazione dei carabinieri, la panchina è stata ritrovata e riportata in via Juvara.

Il furto dei cavi in rame

Nuovo furto alla rete Telecom in contrada Canne Masche a Termini Imerese. I ladri hanno portato via diversi cavi di rame e danneggiato la rete telefonica. I danni ammontano a circa 30 mila euro. Non è la prima volta che l’azienda telefonica denuncia un furto in quella zona. A fine agosto era stato messo a segno un colpo nella centrale telefonica di Buonfornello nella stessa contrada. I ladri allora avevano portato via 50 batterie e diversi metri di cavi di rame. I danni erano stati quantificati in circa 15 mila euro. Le indagini sui due colpi sono condotte dai carabinieri.

Il furto nella gelateria “Azzurra”

Con una Fiat Uno Bianca rubata hanno sfondato la vetrina della gelateria Azzurra in via Salvatore Vigo a due passi dalla zona pedonale di via Principe di Belmonte. I ladri hanno portato via il registratore di cassa e qualche prodotto esposto. Altro colpo è stato messo a segno in via Principe di Scordia sempre a Palermo ai danni di un supermercato. Anche in questo caso i ladri hanno forzato l’ingresso e portato via prodotti alimentari e alcool e il registratore di cassa.

Svaligiati il negozio Calvin Klein in via Libertà e un bar in piazza Camporeale

Ieri due furti a Palermo in un negozio di abbigliamento e in un bar. La tecnica sempre la stessa. I ladri hanno forzato i lucchetti e portato via merce e soldi dalla cassa. I colpi sono stati messi a segno nel punto vendita Calvin Klein di via Libertà e nel Mini Bar in piazza Principe di Camporeale. Nel negozio sono stati portati via alcuni zaini e circa 100 euro trovati in cassa. Nel bar i ladri hanno portato via alcune bottiglie di liquore e i soldi trovati in cassa. Le indagini sono condotte da polizia e carabinieri.

