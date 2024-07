Tipo segnalazione: Problemi stradali

di Ignazio Soresi

Il comune di Bagheria corre ai ripari in un’opera di riqualificazione di un asse viario che mai come in questo caso ha destato mille polemiche.

Si sta finalmente intervenendo sul primo dei tre attraversamenti pedonali, una struttura che ha anche funzione di dosso di rallentamento, ma che si era rivelato una rampa di lancio pericoloso per le vetture, e di impiccio per il passaggio dei mezzi di soccorso, non rispettando le misure previste per i dossi dalle normative in materia. Intervento che accoglie evidentemente le segnalazioni dei cittadini in un rapporto di confronto constante che mai è stato garantito come con questa amministrazione.

Un cantiere però contestato, già solo per avere individuato una centralissima via della città delle ville, centro commerciale naturale (alla quale sarebbe bastata una buona manutenzione), quale destinataria di un finanziamento di oltre 2 milioni e mezzo di euro, ottenuto in seno alla missione 5 – Componente 2 – Investimento 2.1 – del PNRR: progetti di rigenerazione urbana volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale (?).

Nato in piena campagna elettorale, il cantiere ha subito numerose modifiche in corso d’opera (a volte discusse sul posto e senza che risulti alcun atto ufficiale di variante) per evitare i crescenti malumori.

Da ieri, dopo l’ennesima osservazione diffusa da un noto urbanista locale attraverso un blog di denuncia, gli operai sono all’opera per rimediare al difetto di progettazione (o di realizzazione… poco cambia).

di Ignazio Soresi

Luogo: Via libertà , BAGHERIA, PALERMO, SICILIA

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.