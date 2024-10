Due furti a Palermo in un negozio di abbigliamento e in un bar. La tecnica sempre la stessa. I ladri hanno forzato i lucchetti e portato via merce e soldi dalla cassa. I colpi sono stati messi a segno nel punto vendita Calvin Klein di via Libertà e nel Mini Bar in piazza Principe di Camporeale. Nel negozio sono stati portati via alcuni zaini e circa 100 euro trovati in cassa. Nel bar i ladri hanno portato via alcune bottiglie di liquore e i soldi trovati in cassa. Le indagini sono condotte da polizia e carabinieri.

Il furto da Tommy Hilfinger al Forum

Della stessa società, la Gifrab Italia spa, fa parte il negozio Tommy Hilfiger che si trova al centro commerciale Forum di via Filippo Pecoraino, nel quartiere Brancaccio, dove ieri è entrato in azione un taccheggiatore che è riuscito a portare via capi d’abbigliamento per un valore complessivo di circa 500 euro. Su questo episodio indagano i carabinieri.

La ricostruzione

Secondo quanto ricostruito grazie alle telecamere e al racconto dei lavoratori, un uomo che indossava un cappellino di colore rosso si sarebbe soffermato davanti a un tavolo su cui era esposta la merce. Dopo essersi guardato attorno, il ladro avrebbe preso quattro gonne e tre magliette e si sarebbe diretto a passo svelto verso l’uscita.

Per evitare di far scattare l’allarme, hanno raccontato ancora i dipendenti, l’uomo avrebbe attraversato la porta tenendo alte le braccia e la merce in maniera tale superare l’impianto antitaccheggio e guadagnare secondi preziosi per scappare.

L’operazione di carabinieri e Polizia a Palermo

Nei giorni scorsi i carabinieri della compagnia San Lorenzo, insieme agli agenti della Squadra Mobile “sezione reati contro il patrimonio”, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere e ai domiciliari, del gip di Palermo, su richiesta della procura, nei confronti di 7 persone residenti nel quartiere Zen di Palermo accusate a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di delitti contro il patrimonio, rapina ed estorsioni.

