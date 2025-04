La dea bendata ha premiato ancora la Sicilia nell’ultima estrazione del 10eLotto, regalando due vincite importanti per un totale di 25.200 euro. A fare festa sono stati i centri di Catania e Pietraperzia, in provincia di Enna, dove due giocatori hanno centrato combinazioni vincenti che hanno fruttato premi di rilievo.

Nel dettaglio, a Catania un fortunato giocatore ha azzeccato un “9” secco, incassando 20mila euro grazie a una giocata effettuata in via Plebiscito. Un risultato che dimostra ancora una volta quanto le vincite del 10eLotto possano essere significative anche con importi contenuti.

Sempre in Sicilia, ma questa volta a Pietraperzia, il colpo è arrivato con un “8 Doppio Oro”, che ha portato a una vincita di 5.200 euro. Anche in questo caso, la fortuna ha bussato alla porta grazie a una giocata in una ricevitoria di via della Pace.

Questi premi si inseriscono in un quadro nazionale molto ricco: il concorso più recente ha distribuito in tutta Italia ben 20,6 milioni di euro, contribuendo a un totale di 1,28 miliardi di euro assegnati ai giocatori dall’inizio del 2025. Numeri che confermano la popolarità del gioco e la sua capacità di generare vincite significative in tutto il Paese.

La Sicilia, da sempre tra le regioni più attive nelle giocate del 10eLotto, continua così a distinguersi per frequenza e importanza delle vincite, alimentando la speranza di chi, ad ogni estrazione, prova a sfidare la sorte.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.