Tra scienza e geopolitica

La Russia accelera sulla ricerca contro l’invecchiamento, con un obiettivo che fino a pochi anni fa sembrava fantascienza: rallentare il processo biologico che porta all’età avanzata. Al centro del progetto c’è lo sviluppo di un farmaco innovativo basato sulla terapia genica, destinato – nelle intenzioni – a prolungare la vita umana.

Come riportato dal Daily Mail, secondo quanto dichiarato dal viceministro russo per la Scienza e l’Istruzione Denis Sekirinsky, i ricercatori starebbero lavorando a quello che viene definito “il primo farmaco al mondo” in grado di agire direttamente sui meccanismi cellulari dell’invecchiamento. Tuttavia, al momento non sono state fornite prove scientifiche concrete a supporto di queste affermazioni.

Il ruolo del gene RAGE

Il progetto si basa su un principio specifico: bloccare l’attività del gene RAGE (Receptor for Advanced Glycation Endproducts), considerato uno dei fattori che contribuiscono al deterioramento cellulare.

Secondo quanto spiegato da Sekirinsky, “il gene RAGE è un recettore la cui attivazione innesca l’invecchiamento cellulare, mentre il suo blocco può prolungare la giovinezza delle cellule”.

L’obiettivo è, quindi, sviluppare un farmaco capace di inibire selettivamente questo meccanismo, aprendo la strada a una nuova frontiera della medicina anti-aging.

Terapia genica e medicina della longevità

“Un’area promettente è la terapia genica dell’invecchiamento”, ha affermato il funzionario, sottolineando come questa tecnologia rappresenti uno dei campi più avanzati e potenzialmente rivoluzionari nella medicina contemporanea.

Il progetto sarebbe portato avanti dall’Istituto di Biologia dell’Invecchiamento e della Medicina, con sede in Russia, e rientra in una strategia più ampia legata alla cosiddetta “medicina della longevità”.

Pressioni e obiettivi politici

Dietro la spinta alla ricerca si intravede anche una forte componente politica. Secondo fonti citate da media internazionali, gli scienziati russi sarebbero stati invitati a condividere rapidamente tutti i dati disponibili sui progressi contro l’invecchiamento.

“Il capo ha dato un compito e i funzionari si sono affrettati a eseguirlo in ogni modo possibile”, ha riferito una fonte anonima.

Un informatore ha aggiunto: “Ci è stato chiesto di inviare urgentemente tutti i nostri sviluppi: la richiesta è arrivata oggi e tutto doveva essere consegnato ieri”.

Tra le priorità indicate: tecnologie per rallentare il deterioramento cellulare, prevenire il declino cognitivo e sensoriale, rafforzare il sistema immunitario e sviluppare soluzioni avanzate basate sulla biostampa.

Le ambizioni di Putin

Vladimir Putin non ha mai nascosto il proprio interesse per la longevità. Durante una conferenza sull’intelligenza artificiale, aveva dichiarato: “È probabilmente possibile arrivare a 150 anni”.

Un traguardo che lo stesso leader russo considera comunque insufficiente: “Sarà sempre troppo poco, proprio come il denaro. Sempre”.

In passato, secondo alcune ricostruzioni, avrebbe anche discusso con il presidente cinese Xi Jinping della possibilità di estendere la vita umana attraverso trapianti continui di organi.

Tra scienza e geopolitica

Il progetto si inserisce in un quadro più ampio di investimenti statali. Il Cremlino ha infatti avviato un piano nazionale per la salute con l’obiettivo di salvare 175.000 vite entro il 2030, includendo anche la lotta all’invecchiamento.

Parallelamente, la guerra in Ucraina ha comportato perdite umane stimate in centinaia di migliaia, creando un evidente contrasto tra le ambizioni di longevità e la realtà del conflitto.

Il ruolo della famiglia e dei consulenti

Secondo diverse fonti, anche Maria Vorontsova, figlia maggiore di Putin e medico endocrinologo, sarebbe coinvolta nei programmi di ricerca sulla longevità.

Un duro colpo per questo settore è arrivato con la morte del professor Vladimir Khavinson, considerato uno dei principali esperti russi di anti-aging. Lo scienziato sosteneva di poter estendere la vita umana fino a 110-120 anni rallentando l’invecchiamento.

Tra realtà e ipotesi

Nonostante le dichiarazioni ufficiali, diversi esperti invitano alla prudenza. Le affermazioni sull’efficacia del farmaco restano prive di validazione scientifica pubblica e il progetto si trova probabilmente in una fase preliminare.

Secondo il giornalista investigativo Ilya Davlyatchin, l’obiettivo reale di Putin sarebbe più contenuto: raggiungere i 97 anni entro il 2050, anno in cui suo figlio Ivan compirà 35 anni, età minima per candidarsi alla presidenza russa.