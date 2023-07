Il quinto appuntamento del Festival Internazionale Palermo Classica, nella sua 13° edizione, continua con un altro importante momento in musica il 1° agosto alle ore 21.15 a Palazzo Chiaramonte – Chiostro. In scena il concerto Stéphanie Albaz una delle stelle nascenti più importanti sulla scena pianistica internazionale.

PROGRAMMA

Piano Recital

Padre A. Soler

Sonata n. 84 in re maggiore,

Fandango

I. Albeniz

Asturias

V. Lobos/ S. Elbaz

Bachianas Brasileiras n. 5

L. Gottschalk

Souvenir de Porto Rico

I. Albeniz/ S. Elbaz

La vida Breve

E. Lecuona

La comparsa

M. Ponce

A pesar de todo

I. Cervantes/S. Elbaz

Los muñecos

Montuno latin Jazz improvisation

F. Liszt

Rhapsodie Espagnole

Stéphanie Elbaz, Piano

Stéphanie Elbaz è riconosciuta come “una delle stelle nascenti più importanti sulla scena pianistica internazionale”, soprattutto per la sua capacità di fornire interpretazioni altamente poetiche e tecnicamente impressionanti.

La sua naturale sensibilità musicale unita ad una vita dedicata alla padronanza tecnica del pianoforte le permettono di esprimere la sua emozione e passione in un repertorio molto ampio, che spazia dai grandi classici dei tre secoli precedenti ai più importanti compositori di oggi.

Il fascino derivante dal suo virtuosismo tecnico e interpretativo la porta ad essere continuamente elogiata con standing ovation nei luoghi in cui si esibisce.

Le sue “esibizioni mozzafiato, dove genialità tecnica, virtuosismo, fascino e sensibilità sono tutti riuniti”, hanno già catturato l’attenzione del pubblico di oltre 40 paesi in tutto il mondo.

Stéphanie ha passato molti anni a perfezionare la gamma più ampia e ricca possibile di colori sonori attraverso un programma accademico molto ampio, sia geograficamente che sostanzialmente.

In particolare, non solo ha affinato le sue capacità in sei tra i più prestigiosi conservatori francesi sin dalla sua infanzia, ma ha anche studiato per diversi anni in prestigiosi e importanti conservatori superiori in Belgio, Olanda e Austria.

Questo apprendimento molto prezioso ha portato Stéphanie ad essere premiata accademicamente da Bachelor, Master e Postmaster in pianoforte, due medaglie d’oro di pianoforte, nonché tre gradi di post-specializzazione, ogni volta con il massimo dei voti.

Ancora avida di perfezione tecnica e musicale, Stéphanie ha viaggiato regolarmente in Germania e Austria negli ultimi anni, dove è stata in full immersion nelle culle di importanti compositori e ha concretizzato queste esperienze uniche attraverso concerti e registrazioni.

Stéphanie è molto attiva sulla scena musicale internazionale, suonando in un’ampia gamma di paesi e configurazioni strumentali.

Nello specifico, ha una forte esperienza nell’esecuzione di pianoforte solo in prestigiose sale da concerto, come la Victorai Hall di Ginevra, il Mozarteum di Salisburgo, il Liechtenstein Palace di Praga, il De Doelen di Rotterdam, la Alfred Cortot Hall di Parigi. , il Teatro Sao Luiz di Lisbona, il Palazzo Ducale in Toscana, oltre a festival internazionali, in particolare “Le Printemps des Alyzées” in Marocco, “Itinéraire culturel de l’Abbaye de Valmagne” in Francia, il Palazzo Steri con l’Accademia Palermo Classica in Sicilia.

Oltre alla sua carriera da solista, le piace condividere la sua passione musicale sulla scena con altri strumentisti. Ad esempio, ha eseguito concerti per pianoforte con orchestre europee e ha collaborato in molte occasioni con altri pianisti internazionali, come J-B. Pommier, M. Rubackyté e N. Luganski. Inoltre, è attualmente membro di un trio internazionale a Monaco, e sta preparando una registrazione per pianoforte a Roma con A. Viana, un famoso compositore brasiliano.

La reputazione internazionale di Stéphanie è in continua espansione, avrà un fitto programma di concerti negli Stati Uniti e in Asia nel 2023-2024. Si esibirà anche in sale da concerto in Europa.

Info biglietteria e programma www.palermoclassica.it https://www.palermoclassica.it/palermo-classica-festival-2/

