Anche quest’anno Palermo Classica ha voluto riproporre la serie di concerti pomeridiani gratuiti sino ad esaurimento posti denominati “Welcome Series Concert” finalizzati a promuovere taluni artisti, ed incoraggiare allo stesso tempo i più giovani e quella fascia di pubblico meno abbiente a godere di un momento musicale del Festival. Tra gli artisti emergenti si segnalano la presenza del pianista Palermitano Tommaso Bruno Lannino e della pianista Lituania Milda Daunoraite.

Appuntamento il 7 agosto alle ore 19.00 a Palazzo Chiaramonte – Chiostro con Piano Recital Milda Danouraite.

PROGRAMMA

van Beethoven

Sonata per pianoforte n. 26 in mi bemolle maggiore, Op. 81a “Gli adii”

L. Liebermann

Notturno n. 4 Op. 38

R. Schumann

Sonata n.1 in fa diesis minore per pianoforte, Op. 11

L. Liebermann

Gargoyles, Op. 29

Milda Daunoraite, Piano

Per la Jazz Section saranno sette gli appuntamenti previsti dal 29 luglio con Chiara Civello per continuare il 6 agosto con Yamandu Costa & Francesco Buzzurro, il 10 sarà la volta di Daria Biancardi, il 26 salirà sul placo la voce del noto speaker radiofonico Nick The Nightfly, per continuare con Anna Bonomolo, Jany McPherson e chiudere con Diego Spitaleri.

