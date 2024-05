Aveva 79 anni

L’attore Bernard Hill, celebre per i suoi ruoli in “Titanic” e “Il Signore degli Anelli”, è morto all’età di 79 anni. La notizia è stata confermata dal suo agente, Lou Coulson, che ha rivelato che Hill è deceduto nella mattinata di domenica.

Bernard Hill ha interpretato il Capitano Edward Smith nel film vincitore di Oscar del 1997 “Titanic” e il Re Théoden nella trilogia de “Il Signore degli Anelli”. La sua prima apparizione di rilievo fu nel dramma della BBC “Boys from the Blackstuff”, dove ha interpretato Yosser Hughes, un personaggio che lottava – spesso senza successo – contro la disoccupazione a Liverpool.

Tributi e omaggi

Da quando è stata diffusa la notizia della sua scomparsa, sono stati numerosi i tributi che sono stati resi all’attore. Tra questi, la musicista scozzese Barbara Dickson ha scritto su X che Hill era “un attore veramente meraviglioso”, aggiungendo che “è stato un privilegio incrociare i suoi passi. RIP Benny x.”

Lindsay Salt, direttore del BBC Drama, ha reso omaggio a Hill, descrivendo la sua carriera come un percorso di successi iconici e straordinari che testimoniano il suo incredibile talento. “Da ‘Boys from the Blackstuff’ a ‘Wolf Hall’, ‘The Responder’ e molti altri, ci sentiamo veramente onorati di aver lavorato con Bernard alla BBC. I nostri pensieri sono con i suoi cari in questo triste momento”.

Hill è stato particolarmente amato per le sue performance nella trilogia epica di Peter Jackson “Il Signore degli Anelli”. Si è unito al cast per il secondo film, “Le due torri” del 2002 ed è tornato nel franchise per “Il ritorno del re” del 2003, che ha vinto 11 Oscar.

Hill avrebbe dovuto partecipare al Comic Con Liverpool sabato ma ha dovuto annullare all’ultimo minuto, come riportato dalla convention in un post su X. Alla diffusione della notizia della sua morte, gli organizzatori hanno espresso il proprio cordoglio alla famiglia.