È festa a San Martino delle Scale: ufficialmente da domenica 2 luglio hanno preso il via i festeggiamenti in onore di San

Benedetto. Il comitato dei festeggiamenti, la comunità dell’Abbazia dei Benedettini, la Pro Loco San Martino con il

patrocinio del Comune di Monreale e, grazie all’aiuto di numerosi esercenti, hanno il piacere di invitarvi alla 131° festa

in onore del Santo Patrono d’Europa. Numerosi saranno gli eventi liturgici e culturali che coinvolgeranno San Martino

delle Scale durante questo periodo. Il 17 luglio santo rosario e messa in onda su RADIO MARIA, ma il clou sarà nel

weekend tra il 20 e il 23 luglio.

20 LUGLIO TRIDUO in onore del N.S.P. Benedetto. Vespri S. Messa Presieduti da Don Gioacchino Ragona con la

partecipazione della comunità parrocchiale San Gregorio Papa di Boccadifalco.

21 LUGLIO Il 21 Luglio nel Sagrato e nel Chiostro dell!Abbazia alle ore 16:00 sarà possibile visitare la mostra

dell’artigianato a cura dell’associazione CreArt Eventi (di Cinzia Macaluso). Per i più piccoli ritornano gli storici giochi di

San Benedetto, Gonfiabili e Giochi GRATUITI, offerti dalla Parrocchia, dal Comitato festeggiamenti e dall’ O.d.V “II

Mantello.

Alle ore 17:30, inaugurazione mostra di pittura L’Anima dei Luoghi “ A cura di Vincenzo Michele Grimaldi e promossa

dall’associazione Creart Eventi Aps “. Mostra personale e collettiva con la partecipazione degli artisti Loredana Lauria,

Diego Buonaccorso e Simonetta Genova. Un mix tra a arte , cultura , storia e vita di un fresco percorso artistico. Ore

18:00 TRIDUO in onore del N.S.P. Benedetto, Vespri e S. Messa Presieduti da Fra Giuseppe M. Di Miceli O.F.M con la

partecipazione della comunità parrocchiale. Giovanni Battista di Baida.Le attrazioni non finiscono, perché in Piazza P.

Semeria alle 21:30 inizierà lo spettacolo dal titolo ZERO BAND – TIBUTO A RENATO ZERO” .

22 LUGLIO Il 22 luglio dalle ore 10:00 sul sagrato e nel chiostro dell’Abbazia si potrà accedere alla mostra

dell’artigianato a cura dell’associazione CreArt Eventi (di Cinzia Macaluso), mentre alle ore 11:30 sarà possibile visitare,

previa prenotazione, con la Guida a cura di Dom Riccardo Tumminello, il Monastero, comprese le nuove aree,

riportate al vecchio splendore. Al termine, nella bottega monastica si protrano degustare le birre e i prodotti tipici

monastici del territorio. Per i più piccoli, per tutta la giornata, ritornano gli storici giochi di San Benedetto, Gonfiabili e

Giochi GRATUITI, offerti dalla Parrocchia, dal Comitato festeggiamenti e dall’ O.d.V “II Mantello. Alle 17:00, da non

perdere, sempre in abbazia, la presentazione del LIBRO “VALORI” di Danilo Castiglione Oblato Benedettino del

Monastero S.Benedetto di Bergamo. Alle 18:00 in Basilica verranno celebrati i Primi Vespri e la Santa Messa Presieduti

da Dom Francesco La Rocca O.S.B in onore del N.S.P Benedetto. Ore 19:45 ASPETTANDO IL TRAMONTO IN ABAZIA,

concentro con brani inediti e popolari, a cura dell’ ENSEMBLE Mirian Verderosa, Antonio di Rosalia e Vincenzo

Verderosa. Alle 21:00 si rinnova l’appuntamento con il terzo concerto del 36imo Festival Organistico a cura del

Maestro Giov. Battista Vaglica. Al termine del festival, in Piazza P. Semeria alle 22:00 inizierà lo spettacolo di Cabaret

con la STAR DEL WEB spopolata nell’ ultimo periodo, grazie alla sua diatriba con gli assistenti vocali Amazon e Google,

MANDREDI DI LIBERTO, nello spettacolo “SONO MEGLIO DA VIVO”.

23 LUGLIO Il 23 luglio, la festa patronale verrà annunciata con il suono delle campane alle 7:00. Alle 9:30 riaprirà la

mostra dell’artigianato. Al termine della Santa Messa delle 10.00 saranno tradizionalmente benedetti il pane e l’olio.

10:30 grande musica per le vie di San Martino, con l’ esibizione della FANFARA dei BERSAGLIERI della sez. di

Casteldaccia. Alle 11:30 la santa messa. Al pomeriggio, Solenne Pontificale alle 18:00 presieduto da S.E.R. Mons.

Rosario Gisana, vescovo di Piazza Armerina. Alle 19:30 avrà inizio la Processione del Simulacro di San Benedetto. I

festeggiamenti si concluderanno con i giochi pirotecnici alle 21:45 a cura della “Sapienza Eventi”. Vogliamo ringraziare: la Pro Loco San Martino delle Scale nella persona di Mario Montalbano; il presidente

dell’associazione CreArt Event nella figura di Cinzia Macaluso; l’amministrazione comunale di Monreale nella persona

del sindaco ing. Alberto Arcidiacono; l’Abbazia benedettina e il parroco; il comando della Stazione di San Martino delle

Scale nella persona del maresciallo Antonio Capaldi e a tutte le istituzioni coinvolte. Un sentito grazie al maestro Giov.

Battista Vaglica (direttore artistico del Festival Organistico), a tutti gli amici di San Martino, alle aziende sponsor e a

tutti i cittadini che con le loro donazioni hanno permesso di poter riorganizzare questa festa.

Gianpiero LC Per Comitato Festeggiamenti di San Benedetto

