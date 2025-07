SAN MARTINO DELLE SCALE IN FESTA PER IL 133° FESTA IN ONORE DI SAN BENEDETTO DA NORCIA

Dal 17 al 20 luglio, un programma ricco di fede, cultura e spettacolo





San Martino delle Scale (Monreale, PA) – L’attesa è finita: tornano i festeggiamenti in onore di San Benedetto da Norcia, patrono dell’Europa e cuore spirituale della comunità di San Martino delle Scale. Un appuntamento storico che quest’anno celebra la 133ª edizione, tra riti solenni, spettacoli e tradizione popolare, ai piedi dell’imponente Abbazia benedettina.





Le celebrazioni prenderanno il via giovedì 17 luglio con il triduo di preparazione, momento di raccoglimento e preghiera che introdurrà i fedeli al cuore della festa, previsto per i giorni 18, 19 e 20 luglio.

Nei tre giorni centrali della festa, il sagrato dell’Abbazia si trasformerà in un vivace spazio di incontro: stand artigianali, street food, spettacoli di magia, animazione per bambini e le immancabili mascotte renderanno le serate speciali per grandi e piccoli.



La prima serata si aprirà alle 21:30 in Piazza Semeria, con lo spettacolo comico del celebre duo palermitano Claudio e Daniele Vespertino, pronti a coinvolgere il pubblico con le loro gag irresistibili.







Sabato sarà una giornata dedicata alla cultura e alle tradizioni locali. Durante il giorno, sarà possibile partecipare alle visite guidate al complesso monastico di San Martino delle Scale, per scoprire i tesori nascosti e la lunga storia del luogo.



La sera, alle 21, in programma i suggestivi balli storici in costume, a rievocare atmosfere d’altri tempi. A seguire, ancora in Piazza Semeria alle 21:30, il concerto tributo “Mediterraneo – La grande storia dei Pooh”, uno spettacolo musicale per celebrare la leggendaria band italiana, tra emozioni e ricordi.



La domenica sarà interamente dedicata al cuore religioso della festa. In mattinata, si svolgerà la tradizionale benedizione del pane e dell’olio, simboli di vita e abbondanza, offerti dai fedeli in segno di devozione.



Nel pomeriggio, alle 17:30, il momento più solenne: il pontificale presieduto da S.E.R. Mons. Angelo Giurdanella, Vescovo di Mazara del Vallo, presso la Basilica abbaziale.



A seguire, alle 19:30, la Solenne Processione del venerato simulacro di San Benedetto da Norcia, accompagnata da canti, preghiere e una folla di devoti che percorreranno le vie del borgo in un clima di intensa spiritualità.



A concludere la serata e la festa, al rientro della processione, uno spettacolo pirotecnico illuminerà il cielo di San Martino, tra emozione e applausi.



L’evento è organizzato dal Comitato dei Figli di San Benedetto, con la collaborazione della Pro Loco di San Martino delle Scale e dell’Abbazia benedettina, custode secolare della memoria e del culto del Santo.







ECCO IL PROGRAMMA DETTAGLIATO:

17 LUGLIO ORE 18.30

ABBAZIA S. MARTINO DELLE SCALE

TRIDUO in onore del N.S.P. Benedetto

Vespri S. Messa





18 LUGLIO DALLE ORE 16.00

ABBAZIA S.MARTINO DELLE SCALE

Stand gastronomici, hobbistici, Luna Park,

poligono di softair, gonfiabili, giochi, mascotte

e animazione a cura CreArt eventi Aps





ORE 18.30

TRIDUO in onore del N.S.P. Benedetto





ORE 19.30

Spettacolo di magia con Mago Pallino





ORE 21.00

Inaugurazione XXXVIII° Festival Organistico





ORE 21.30 PIAZZA P. SEMERIA

Cabaret con CLAUDIONE E DANIELE VESPERTINO





ORE 22.00 Sagrato Abbazia

Spettacolo di magia con Mago Pallino





19 LUGLIO ORE 11/16.30/18/21

ABBAZIA S.MARTINO DELLE SCALE

Visita sulle orme di San Benedetto ripercorrendo

le opere d’arte presenti in monastero.

Per partecipare è necessario prenotare al

388 4499899 o scrivete una email a

visiteabbaziasanmartino@gmail.com





19 LUGLIO DALLE ORE 16.00

ABBAZIA S.MARTINO DELLE SCALE

Stand gastronomici, hobbistici, Luna Park, poligo-

no di softair, gonfiabili, giochi, mascotte e

animazione a cura CreArt eventi Aps





ORE 18.30

ABBAZIA S. MARTINO DELLE SCALE

TRIDUO in onore del N.S.P. Benedetto

Primi Vespri e S. Messa





ORE 21.00 Sagrato Abbazia

Spettacolo di magia con Mago Pallino





ORE 21.30 PIAZZA P. SEMERIA

Mediterranco, la grande storia dei POOH

in concerto





ORE 22.00 Sagrato Abbazia

Ass. Historical Dancing Academy, balli storici in

costume





20 LUGLIO

133°FESTEGGIAMENTI

IN ONORE DI SAN BENEDETTO DA NORCIA.





ORE 08.00

Suono Festoso delle Campane





DALLE 9.30

Stand gastronomici, hobbistici a cura CreArt

eventi Aps





ORE 10.00

S. Messa e Benedizione del Pane e dell’Olio





ORE 11.30

S. Messa





ORE 17.30

Solenne Pontificale presieduto da

S.E. Mons. Angelo Giurdanella Vescovo di

Mazara del Vallo





ORE 19.30

PROCESSIONE DEL SIMULACRO

DI SAN BENEDETTO DA NORCIA

Accompagnato dall’Ass. Musicale

Guglielmo II di Monreale, dai tamburi di Aspra

M° G. La Licata

e dalle Confraternite delle Parrocchie limitrofe.

Al termine benedizione con la reliquia

del Santo Padre Benedetto





ORE 21.45 CIRCA

Spettacolo Pirotecnico a cura di

“SAPIENZA EVENTI

Le Luminarie della festa sono a cura della

Villafranca Illuminazione srls





il seguente programma può subire variazioni.

















Luogo: San Martino delle Scale , Piazza Semeria, san Martino delle scale , MONREALE, PALERMO, SICILIA

