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Il Quirinale ha avviato una richiesta formale di verifiche urgenti sulla grazia concessa a Nicole Minetti il 18 febbraio scorso, dopo la diffusione di notizie che mettono in dubbio la correttezza delle informazioni presentate nella domanda di clemenza. L’iniziativa, comunicata oggi dall’ufficio stampa della Presidenza della Repubblica, segna un passaggio rilevante nel controllo degli atti di grazia già perfezionati.

Come scattano le verifiche sulla grazia

Nella comunicazione inviata al Ministero della Giustizia, su indicazione diretta del Presidente della Repubblica, viene richiesto di acquisire con urgenza tutte le informazioni necessarie a verificare la fondatezza delle circostanze riportate da un organo di stampa, ovvero Il Fatto Quotidiano. Il punto centrale riguarda la possibile difformità tra i dati presentati nella richiesta di grazia e quelli emersi successivamente.

Il Capo dello Stato, per prassi e per assetto costituzionale, non dispone di strumenti autonomi di indagine. Le decisioni in materia di clemenza si basano sui documenti trasmessi e sulle valutazioni dell’autorità giudiziaria e del Ministro della Giustizia. Questo elemento è stato ribadito da fonti del Quirinale, che hanno chiarito la necessità di fare affidamento su verifiche esterne per eventuali approfondimenti.

Il ruolo del Ministero e dell’autorità giudiziaria

L’attività istruttoria sulle domande di grazia spetta in via esclusiva al Ministero della Giustizia, come stabilito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 200 del 2006. È proprio per questo motivo che la richiesta del Quirinale è stata indirizzata a via Arenula, che ha già attivato gli accertamenti necessari.

Gli uffici del Ministero stanno lavorando in coordinamento con la Procura generale della Corte d’Appello di Milano, da cui era arrivato il parere favorevole, non vincolante, alla concessione della grazia. Un primo riscontro potrebbe arrivare entro 24 ore, segno di una procedura accelerata considerata la rilevanza del caso.

I presupposti della grazia concessa

Secondo quanto ricostruito, il parere favorevole alla grazia si fondava su motivazioni legate a condizioni personali e familiari. In particolare, l’affidamento in prova avrebbe reso estremamente difficile la cura e l’assistenza di un minore affetto da una grave patologia, sottoposto a cure periodiche e a terapie specialistiche anche all’estero.

Questi elementi avevano costituito il presupposto principale per la valutazione positiva sia da parte del Procuratore generale di Milano sia del Ministro della Giustizia, contribuendo alla decisione finale del Presidente della Repubblica.

Le verifiche già effettuate in fase istruttoria

Dal lato giudiziario, emerge che la documentazione acquisita durante la fase istruttoria non aveva evidenziato anomalie. Il sostituto procuratore generale Gaetano Brusa ha spiegato all’ANSA che il quadro risultava completo sulla base dei dati disponibili al momento.

“Abbiamo acquisito i dati e svolto gli accertamenti che ci richiedeva il ministero. La procedura riguardante la richiesta di grazia ci è arrivata dal ministero a fine 2025. Sulla base di quanto chiesto, il quadro era completo e non emergevano dati anomali. L’acquisizione documentale è avvenuta attraverso i riscontri sanitari dei carabinieri”.

Cosa può cambiare adesso

La nuova fase di controlli potrebbe incidere sulla valutazione complessiva del procedimento, soprattutto se dovessero emergere elementi diversi rispetto a quelli originariamente considerati. Il nodo centrale resta la corrispondenza tra i dati forniti nella domanda e la reale situazione documentale.

La rapidità con cui il Ministero ha attivato le verifiche indica la volontà istituzionale di chiarire ogni aspetto della vicenda in tempi brevi, evitando zone d’ombra su un atto di natura eccezionale come la grazia presidenziale.