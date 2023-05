PACHINO – Dalla magia della realizzazione dei bozzetti coi vegetali su via Cavour, al via nel pomeriggio di venerdì 12 maggio, alla mattina di lunedì 15 maggio dedicata alla visita delle scolaresche, passando per il clou degli spettacoli tra sabato 13 e domenica 14, che creeranno la cornice di festa in piazza Vittorio Emanuele per l’attesa diciassettesima edizione dell’Inverdurata di Pachino sul tema “Sicilia bedda tra storia, arte, miti e colori”. Ecco i primi dettagli del ricco programma, a cura dell’Associazione Inverdurata Pachino.

Venerdì alle ore 16, artisti e scuole realizzeranno su via Cavour i sedici bozzetti selezionati dalla giuria del concorso, con l’agricoltura del territorio a tradursi in arte effimera. Inizieranno quindi i lavori che, in molti casi, procedono fino all’alba del sabato. Musica dal vivo, sulla stessa via, accompagnerà le fasi realizzative, in uno scenario di luci e attrazioni assicurate anche dai mercatini dell’artigianato nelle adiacenti via Rossi e via Roma, dalla ore 17 alla mezzanotte.

Sabato alle ore 10, l’inaugurazione istituzionale dell’Inverdurata, alla presenza delle autorità civili e religiose, con la benedizione impartita dal parroco e la marcia festosa della banda musicale “Vincenzo Rizza”. Si animerà quindi piazza Vittorio Emanuele, con lo spazio gestito dal Consorzio di Tutela IGP Pomodoro di Pachino, oltre alle aziende vivaistiche e vinicole, e lo spazio laboratorio dell’Istituto superiore Calleri di Pachino indirizzi agrario e alberghiero. Presenti numerosi stand delle associazioni di volontariato.

Nel pomeriggio del sabato, alle ore 17, per la prima volta a Pachino, si terrà la conferenza internazionale delle arti effimere col titolo “L’unicità dell’Inverdurata di Pachino nel Comitato internazionale delle arti effimere”, che vedrà relatori Valentina Mammana, vicepresidente internazionale e referente per l’Italia della Commissione internazionale di entità di arti effimere, e David Apap Agius, sindaco del comune maltese di Gharb.

Dalle ore 18, ancora l’Istituto superiore “Paolo Calleri” organizzerà uno stand gastronomico chiamato “Dalla terra alla tavola”. Parallelamente, degustazioni e percorsi sensoriali, insieme a “Le cassette del vino di Pachino” a cura dell’Associazione “Vivi Vinum Pachino” con la presenza delle aziende vitivinicole del territorio. Iniziative, queste enogastronomiche, che verranno replicate la domenica dalle ore 18 alle 23.

Tra i primi dettagli del programma, per la prima delle due serate clou, sabato alle ore 21,30 è previsto lo spettacolo artistico intitolato “di Pezza” della Red One Duo – Compagnia ROD.

La domenica si aprirà con le risate dei più piccoli, protagonisti alle ore 10 della sfilata dal titolo “I colori della terra”, a cura degli istituti comprensivi cittadini “Pellico”, “Verga” e “Brancati”. Previsti contestualmente giochi e musica a cura del 2° Gruppo scout Pachino.

