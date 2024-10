26 Ottobre in piazza per la pace a Palermo



La mobilitazione per la pace del 26 ottobre a Palermo è un appuntamento fondamentale, a cui Sinistra Italiana parteciperà con grande impegno e senso di responsabilità.

Il genocidio del popolo palestinese in atto ad opera di Israele, con l’allargamento del conflitto al Libano,e la guerra in Ucraina, che va avanti da oltre due anni, impongono una grande mobilitazione, per un cessate il fuoco immediato e la difesa della vita umana.

L’orrore quotidiano a cui assistiamo, la guerra dei bambini come è stato definito l’attacco indiscriminato ai civili palestinesi da parte dell’esercito israeliano , il silenzio assordante a cui assistiamo da mesi e una insopportabile propaganda mediatica, ci portano a levare la voce del disarmo e della pace sempre più in alto, per bucare la cappa di omertà sui crimini di guerra che stanno avvenendo sotto gli occhi di un mondo inerme e all’occorrenza complice.

Grideremo dalle piazze il nostro no al riarmo, no all’aumento delle spese militari, non alle armi nucleari, no all’invio di armi di qualsiasi genere ai paesi in guerra.

Ancora più forte sarà la nostra voce per la pace e per il sostegno al popolo palestinese, nel momento in cui, con il nuovo DDL sicurezza, si cerca di comprimere il diritto costituzionale a manifestare e ad esprimere il dissenso.

Per questo saremo nelle piazze anche sabato 19 ottobre, contro il DDL 1660, a manifestare contro un disegno di legge liberticida voluto dal governo, contro l’instaurazione di uno stato di polizia.

