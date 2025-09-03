Nasce in Sicilia la Scuola OSM per Consulenti Aziendali, un percorso innovativo e completamente gratuito della durata di un anno, pensato per formare i professionisti del futuro capaci di accompagnare le piccole e medie imprese nella crescita e nello sviluppo.

La scuola, promossa da OSM Value, società di consulenza manageriale con sede a Palermo, mette a disposizione 100 posti (già in gran parte assegnati) con un investimento diretto e interamente finanziato da OSM: 30.000 euro per ogni partecipante, per un totale di 3 milioni di euro donati al territorio siciliano sotto forma di formazione, competenze e opportunità di crescita.





“Con questo progetto – spiegano i soci di Osm Value – vogliamo restituire valore alla nostra amata regione, offrendo a giovani, professionisti e imprenditori strumenti concreti per costruire il futuro delle PMI siciliane. Un’iniziativa totalmente sostenuta da noi, senza contributi pubblici, con l’obiettivo di far prosperare il tessuto economico locale.”

Il percorso formativo, che si apre il 20 settembre, offre: 1 anno di formazione gratuita composto da 1 giornata in presenza al mese e 3 webinar mensili di approfondimento che consentiranno ai partecipanti di sviluppare





• capacità di consulenza aziendale applicata

• competenze di gestione delle persone e delle relazioni

• tecniche di analisi aziendale su settori, finanza e risorse umane

• abilità per creare proposte di valore differenzianti





Il progetto è aperto a giovani laureati, aspiranti consulenti, professionisti e imprenditori desiderosi di acquisire strumenti concreti per lavorare con le PMI, in particolare del territorio siciliano, e sostenerne il percorso di crescita.

