Il Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti della Regione Siciliana ha emanato il decreto relativo al finanziamento e alla liquidazione delle somme riguardanti i lavori di collegamento della strada di congiungimento tra il Villaggio del Pino e il Villaggio delle Ginestre a Belpasso, in provincia di Catania.

A darne notizia è il deputato regionale di Fratelli d’Italia Giuseppe Zitelli, componente della Commissione Affari Istituzionali all’ARS.

Era stato lo stesso parlamentare a proporre l’emendamento finanziario per il reperimento delle risorse necessarie allo svolgimento degli interventi.





Il decreto, a firma del dirigente generale Salvatore Lizzio, dà il via libera all’erogazione del contributo, pari a 350.000,00 euro, già stanziato alla fine del 2024.

“Si tratta – spiega Giuseppe Zitelli – di un traguardo di cui vado molto orgoglioso e che la comunità attendeva da tempo: ringrazio il parlamento siciliano per avere accolto e approvato la mia proposta”.





“L’obiettivo – aggiunge – è creare una reale interconnessione tra il centro e la periferia cittadina: non si tratta solo di un’infrastruttura pubblica, ma di un intervento finalizzato a determinare coesione sociale, miglioramento della qualità della vita e della mobilità”.

“Ringrazio – conclude l’esponente di Fratelli d’Italia – l’assessorato alla Mobilità e alle Infrastrutture guidato dall’onorevole Alessandro Aricò per avere compreso la necessità di un un’opera che contribuirà in maniera essenziale a potenziare e ottimizzare i collegamenti e la viabilità nel nostro territorio”.

Luogo: BELPASSO, CATANIA, SICILIA

