Questione acqua-Amap, comunicazioni in Consiglio Comunale, sdemanializzazione di micro suolo pubblico e variazioni al bilancio di previsione – intervista presidente Francesco Calabrese.

“Terroir” 2023 assapora il territorio delle Madonie e aspira ad “uscire” dalla natia Galleria. Ricordo di Giovanni Genovese – intervista Angelo Daino.

“Natività e Rinascita”, presepi del Liceo Artistico di Cefalù in mostra al Santa Caterina. Alleanza educativa: famiglia-scuola-territorio. “Rinascita” dopo gli incendi dell’estate, le incessabili guerre; un omaggio al pittore Giuseppe Cimino; i personaggi locali cartonati, ideati dall’associazione Cefalù, città di Ruggiero, di Giovanni Biondo – interventi dirigente scolastica Antonella Cancila; Rosalba Gallà, curatrice mostra; artista Patrizia Milazzo.

Il Giornale di Cefalù – n.1773 anno 40 – notiziario video-web diretto e condotto da Carlo Antonio Biondo; da giovedì 14 dicembre 2023 può essere seguito, visto e rivisto su facebook adrianocammarata e sul canale you tube Carlo Antonio Biondo al quale ci si può iscrivere per essere sempre aggiornati. Archivio Giornale su cammarataweb; link su tutti i social

