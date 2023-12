Rifiuti, acqua. Bollette Tari ed Amap. Difficoltà e dubbi dei cittadini. Questi i temi “caldi” dell’intervista di Natale al ViceSindaco Rosario Lapunzina.

Il Masci ricorda il medico lungimirante ed umile benefattore Giuseppe Giglio. Interventi Salvatore D’Anna e Lorenzo Ilardo.

Notte di Natale con la tradizionale “Ninnaredda” in piazza Duomo.

Il Giornale di Cefalù – n.1774 anno 40 – notiziario video-web diretto e condotto da Carlo Antonio Biondo; da giovedì 21 dicembre 2023 può essere seguito, visto e rivisto su facebook adrianocammarata e sul canale you tube Carlo Antonio Biondo al quale ci si può iscrivere per essere sempre aggiornati. Archivio Giornale su cammarataweb; link su tutti i social.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.