Regole più severe con il Nuovo Codice della Strada

Il Nuovo Codice della Strada, fortemente voluto dal ministro Matteo Salvini, introduce misure rafforzate per migliorare la sicurezza sulle strade italiane. Tra le principali novità si sottolinea che i limiti alcolemici non sono cambiati rispetto al passato, ma vengono introdotti dispositivi come l’alcolock per i recidivi. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) ha precisato che le misure precedenti, come la confisca del veicolo, restano in vigore.

Genova: prima multa per uso del cellulare alla guida

La prima multa ai sensi del nuovo Codice è stata elevata a Genova. La polizia stradale ha sanzionato un automobilista di 36 anni per l’utilizzo del cellulare alla guida. La violazione comporta una sanzione pecuniaria maggiorata e il ritiro della patente, con sospensione che può variare dai 15 giorni ai due mesi.

Questa è una delle misure più discusse della normativa, volta a combattere l’uso scorretto degli smartphone che rappresentano una delle principali cause di distrazione e incidenti.

Firenze: prime multe per monopattini senza casco

A Firenze, la polizia municipale ha applicato le nuove regole del Codice sanzionando sei conducenti di monopattini elettrici sorpresi senza casco, ora obbligatorio. Le multe, pari a 50 euro ciascuna, sono state elevate sia nel centro storico che fuori dalla ZTL.

Nonostante il nuovo obbligo di targa e assicurazione per i monopattini, le relative disposizioni attuative non sono ancora state varate, lasciando una parte della normativa in sospeso.

Napoli: lotta all’uso del cellulare al volante

A Napoli, il comandante della polizia municipale, Ciro Esposito, ha confermato che l’uso del cellulare alla guida rappresenta l’infrazione più frequente. “Le nuove norme sono finalizzate a migliorare la sicurezza stradale e a limitare le tante vittime che in Italia si registrano”, ha dichiarato Esposito.

Tra le prime sanzioni elevate in città, il caso di un conducente multato alle 8 del mattino in Corso Umberto. Entro le 13, erano già sei i verbali emessi, tutti per lo stesso motivo.