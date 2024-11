Le novità

Dal prossimo 14 dicembre, scatteranno le nuove regole del Codice della Strada con un giro di vite su alcol, sostanze stupefacenti, utilizzo del telefonino al volante e limiti di velocità. Le misure, approvate dal Parlamento la scorsa settimana, saranno pubblicate oggi, 29 novembre, sulla Gazzetta Ufficiale. Si avvia così il conto alla rovescia per l'applicazione delle nuove sanzioni, che promettono di essere particolarmente severe.

Occhi puntati sulle festività natalizie



Con l’avvicinarsi delle festività natalizie, gli automobilisti dovranno prestare maggiore attenzione. Tra i rischi principali ci sono maximulte e sospensioni della patente per chi non rispetta le regole. La stretta introdotta mira a garantire maggiore sicurezza sulle strade e a scoraggiare comportamenti pericolosi.

Alcune norme, come l’obbligo di targa e casco per i monopattini elettrici, necessitano ancora di misure attuative e avranno tempi di applicazione più lunghi, fino a un anno.

Multe e sospensioni per l’uso del telefonino

Tra le novità più significative spiccano le sanzioni per chi utilizza lo smartphone mentre è al volante. La multa andrà da un minimo di 250 euro a un massimo di 1.000 euro, ma il vero deterrente è la sospensione automatica della patente per una settimana (con almeno 10 punti sulla patente).

Se il conducente ha meno di 10 punti, la sospensione può arrivare fino a 15 giorni. In caso di recidiva, la multa sale fino a 1.400 euro, la patente può essere sospesa fino a tre mesi e i punti decurtati saranno da 8 a 10.

Incidenti e telefonino: sospensione raddoppiata

I tempi di sospensione raddoppiano se l’uso del telefonino causa un incidente. Questa misura riflette la politica di tolleranza zero verso i comportamenti che mettono a rischio la sicurezza stradale.

Alcol alla guida: arriva l’alcolock

Per chi guida in stato di ebbrezza, le regole si inaspriscono ulteriormente. La novità principale è l’introduzione dell’alcolock, un dispositivo che impedisce l’avvio del motore se il tasso alcolemico rilevato è superiore a zero.

Le multe variano in base al livello di alcol nel sangue:

0,5-0,8 g/l : multa tra 573 e 2.170 euro e sospensione della patente da 3 a 6 mesi.

: multa tra e sospensione della patente da 3 a 6 mesi. 0,8-1,5 g/l : sanzione detentiva (fino a 6 mesi), ammenda tra 800 e 3.200 euro , sospensione da 6 mesi a un anno.

: sanzione detentiva (fino a 6 mesi), ammenda tra , sospensione da 6 mesi a un anno. Superiore a 1,5 g/l: arresto da 6 mesi a un anno, ammenda tra 1.500 e 6.000 euro, sospensione della patente da uno a due anni.

Per i neo-patentati, il limite resta a tasso zero per i primi tre anni dalla patente.

Eccessi di velocità: multe più alte e patente sospesa

Gli eccessi di velocità saranno puniti con sanzioni più severe, soprattutto nei centri abitati. La multa attuale, compresa tra 173 e 694 euro, sale a un minimo di 220 euro e un massimo di 880 euro se il conducente supera i limiti per due volte in un anno. La patente può essere sospesa da 15 a 30 giorni.

Abbandono di animali: revoca della patente

Tra le novità più discusse c’è la sanzione per chi abbandona gli animali. È prevista la revoca o sospensione della patente da 6 mesi a un anno. Se l’abbandono causa un incidente con feriti o morti, le conseguenze possono essere particolarmente gravi, arrivando fino a 7 anni di carcere.

Divieto di sosta: raddoppiano le multe per disabili

Le multe per divieto di sosta su aree riservate ai disabili raddoppiano. Per i ciclomotori, la sanzione minima passa da 80 a 165 euro; per gli altri veicoli, da 165 a 330 euro.

Attenzione anche ai divieti di sosta per ciclomotori e motoveicoli su corsie riservate agli autobus: la multa passa da 41 a 87 euro.

Neopatentati e auto di grossa cilindrata

Per i neopatentati, infine, il divieto di guida di auto potenti sarà esteso da uno a tre anni, ma con limiti di potenza più flessibili. Il nuovo limite sarà fissato a 75 kW/t per autoveicoli e 105 kW per autovetture, rispetto ai precedenti 55 kW/t e 70 kW/h.