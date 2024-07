Domenica 14 luglio, in occasione del 400° anniversario Rosaliano, l’Associazione Culturale Sikalesh organizza una visita presso il piano della torre Chiaramontana di Sant’Antonio Abate (Via Roma 203/A) e la Cupola del Ss Salvatore, (via vittorio Emanuele 396), con il suo meraviglioso loggiato dove le monache basiliane dell’attiguo monastero solevano affacciarsi, osservando la processione dall’alto. Punti di vista privilegiati per ammirare la bellezza della tradizione pirotecnica dei fuochi d’artificio, epilogo del festino di Santa Rosalia, che quest’anno giubilare dureranno un’ora a coronamento del grande evento.

L’evento, a numero chiuso, si svolgerà in un’unica fascia oraria dalle 23:45 all’1:00 (orario di fine indicativo, al termine dei fuochi d’artificio).

L’associazione si attiene al programma stilato dall’organizzatore e non risponde di eventuali ritardi della sua attuazione.



Luogo: Diversi luoghi, Diversi indirizzi

Data Inizio: 14/07/2024

Data Fine: 15/07/2024

Ora: 23:45

Artista: Associazione Culturale Sikalesh

Prezzo: 6.00

