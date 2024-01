41° anno – Il Giornale di Cefalù 25-1-2024 – No udienze

Gli avvocati si astengono per 5 giorni dalle udienze civili e penali. Tribunale di Termini, carenze organico e pochi magistrati – intervista Presidente Ordine Avvocati Giuseppe Muffoletto.

Intelligenza Artificiale, “mangia” posti di lavoro o opportunità per lo sviluppo occupazionale dei giovani madoniti? Convegno internazionale al San Domenico – intervista Marina Ambrosecchio, Presidente Scuola Universitaria Europea Turismo.

Miglioramento dell’offerta di salute. La missione dell’Azienda Sanitaria Provinciale con i fondi del PNRR. Strutture? Infermieri? Il “nodo” dei medici.

Interv. Cettina Noto, Dirigente ASP.

Il Giornale di Cefalù – anno 41 n.1779 – videonotiziario – web diretto e condotto da Carlo Antonio Biondo; da giovedì 25 gennaio 2024 può essere seguito, visto e rivisto su facebook adrianocammarata e sul canale you tube Carlo Antonio Biondo. Archivio Giornale su cammarataweb; link su tutti i social

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.