Lunedì 1° dicembre alle 11.30, al Centro Internazionale di Fotografia ai Cantieri Culturali alla Zisa – Officine Ducrot, si terrà la cerimonia di inaugurazione della 45ª edizione del Paladino d’Oro Sport Film Festival – Don Pratelli Award, la più antica rassegna cinematografica sportiva al mondo, in programma a Palermo fino al 7 dicembre prossimo, con ingresso gratuito.





Si alza ufficialmente il sipario sulla “Settimana del Cinema Sportivo” che avrà il suo cuore pulsante nelle tre location dei Cantieri Culturali alla Zisa – Officine Ducrot, a cui si potrà accedere gratuitamente: il Cinema De Seta, il Centro Internazionale di Fotografia e il Centro Sperimentale di Cinematografia.





Il programma prevede un fitto calendario di proiezioni (con posti prenotabili gratuitamente su www.paladinodoro.it), incontri con protagonisti dello sport e dello spettacolo, la tavola rotonda su “Cinema, Sport e Salute” e le mostre fotografiche che celebrano sia i 45 anni del festival sia i 125 anni del Palermo FC, partner della manifestazione.





Alla cerimonia parteciperanno Roberto Oddo e Stefania Tschantret, Presidente e Direttrice Artistica del festival, Giampiero Cannella, Vicesindaco e Assessore alla Cultura del Comune di Palermo, Giovanni Tarantino, Museum Manager del Palermo FC.





Sabato 6 dicembre alle 10:00 al Cinema De Seta dei Cantieri Culturali della Zisa – Officine Ducrot si terrà la tavola rotonda su “Cinema, Sport e Salute” in cui si farà il punto sulle sfide future del settore sanitario e dell’importanza del cinema come strumenti di promozione della salute e nel corso della quale sarà consegnato il premio “Addetto Stampa dell’anno” al giornalista Nino Randazzo “per la capacità di coniugare con competenza, rigore e sensibilità due ambiti solo apparentemente distanti: il giornalismo sportivo e la comunicazione istituzionale in ambito sanitario”.





La kermesse si chiuderà con il gran galà di consegna dei Paladini d’Oro ad attori e sportivi che hanno fatto la storia dello sport, in programma domenica 7 dicembre al Teatro Politeama Garibaldi di Palermo. Nel corso della serata saranno consegnati anche alcuni riconoscimenti ad eccellenze che si sono distinte nel campo dello sport e della medicina, come il direttore del DASOE (Dipartimento per le attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico) Giacomo Scalzo “per la lungimiranza e l’impegno concreto nell’aver riconosciuto e promosso il valore strategico della Medicina Sportiva, pilastro fondamentale per la salute pubblica e la prevenzione”.





La cerimonia di premiazione sarà trasmessa in differita lunedì 15 dicembre alle ore 22:45 su RaiSport, media partner dell’evento.





Il 45° Paladino d’Oro Sport Film Festival – Don Pratelli Award è inserito nell’ambito dell’Olimpiade Culturale di Milano Cortina 2026; ha il sostegno di Regione Siciliana – Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo – Sicilia Film Commission, Città Metropolitana di Palermo, Comune di Palermo; ha il patrocinio di Comitato Italiano Paralimpico, Federazione Italiana Pallavolo, CONI – Comitato Regionale Sicilia, Federazione Medico Sportiva Italiana – AMS Palermo, Centro Sperimentale di Cinematografia – Sede Sicilia, Corpo Consolare Palermo.





Event partner è Palermo FC, i media partner sono RaiSport, Corriere dello Sport, Ciak, Coming Soon, Alessi Pubblicità e Media One.





Info e prenotazioni alle proiezioni sul sito www.paladinodoro.it

