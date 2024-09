Un grande appuntamento con la memoria, quella che appartiene a tutti e che ricorda quanto hanno contribuito persone speciali per la nostra cultura e che sono, quindi, impossibili da dimenticare. Come Michele Perriera che scompariva l’11 settembre del 2019 lasciando un vuoto incolmabile non solo in quanti gli erano vicini per legami di sangue, ma anche in chi ha attinto alla sua immensa umanità e conoscenza.



S’intitola “Ah la nostalgia di un buon futuro! Atto unico per Michele Perriera”, l’evento a cura di Gianfranco Perriera, Giuditta Perriera e Giuseppe Marsala, che mercoledì 11 settembre animerà piazzetta Bagnasco, a partire delle 18.

Sarà l’occasione per ricordare uno dei più significativi protagonisti della scena teatrale e culturale italiana. Regista, drammaturgo, scrittore, critico, giornalista, punto di riferimento di letterati e artisti, nonché uno dei fondatori del Gruppo 63 e di Teatès, la scuola di teatro palermitana che ha formato generazioni di attrici e attori italiani.

La figura e il pensiero visionario e per molti versi profetico del maestro saranno ricordati con una staffetta di letture e racconti a partire dai suoi testi tutti editi da Sellerio, dalla cattedrale narrativa “Romanzo d’amore” e dai fulminanti aforismi di “Con quelle idee da canguro”, passando per i romanzi “I nostri tempi”, “La casa”, “Finirà questa malìa?”, “Delirium cordis”, “A presto”, e le cronache di “Uno scrittore in redazione”.

Oltre 20 le lettrici e i lettori che si alterneranno con le parole del Maestro Michele Perriera: Vanessa Ambrosecchio, Giuseppe Barbera, Ugo Bentivegna, Roberto Burgio, Maurizio Carta, Claudio Collovà, Giuseppe Cutino, Eva Di Stefano, Dario Frasca, Francesco Gulizzi, Giuseppe Marsala, Beatrice Monroy, Gianfranco Perriera, Giuditta Perriera, Sabrina Petyx, Alessandra Pizzullo, Claudia Puglisi, Sabrina Recupero, Anna Ricciardi, Ignazio Romeo, Silvia Scuderi, Enrico Stassi, Guido Valdini, Piero Violante.

Prevista una staffetta con altri lettori a Torino con cui ci si collegherà via streaming.

A promuovere l’evento è l’associazione “Piazzetta Bagnasco” che sta animando uno degli spazi cittadini culturalmente effervescenti con il suo ricco cartellone di momenti di confronto attorno a novità editoriali e con rappresentanti del mondo artistico, imprenditoriale, del Terzo Settore e istituzionale. Sponsor della stagione Cappadonia Gelati e Liberto Motisi fiori. Modusvivendi la libreria che cura le presentazioni alla presenza degli stessi autori.

