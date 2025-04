Il Mondo dice addio al Papa. E’ il giorno del funerale di Papa Francesco, l’ultimo viaggio terreno della salma di un uomo amato in tutto il mondo. Ben 250 mila persone sono arrivare a Roma in questi per visitare le spoglie del pontefice, rendere omaggio, per vederlo un’ultima volta..

Capi di Stato da tutto il globo

Oggi, a partire dalle 10, tocca ai funerali ai quali sono attese 200 mila persone. Roma è presa d’assalto da donne e uomini che vengono da tutte le regioni italiane, da tutti i proverbiali quattro angoli del mondo. Re e Capi di Stato in prima fila e un impianto di sicurezza enorme accompagneranno la salma. Sono 180 le delegazioni provenienti da altrettanti Paesi. In prima fila la delegazione argentina, Paese di origine di Bergoglio, poi quella italiana con Giorgia Meloni e Sergio Mattarella. A seguire re e Capo di Stato saranno collocati in ordine alfabetico

La cerimonia avrà una durata di circa due ore

La sola celebrazione eucaristica supererà l’ora e un quarto. Il funerale del papa prevede una serie di riti che non sono riservati alle persone comuni come l’apposizione del libro dei libri sopra la bara che deve essere sfogliato dal vento.

In più le ultime disposizioni del papa conducono ad una sepoltura lontano dal luogo della celebrazione. Le spoglie non saranno tumulate nella grotta dei Papi ma a santa Maria Maggiore.

Il corteo funebre per le vie di Roma

Per raggiungere il luogo del suo eterno riposo la bara dovrà percorrere la strada che separa Piazza san pietro dalla Basilica del Vescovo di Roma. Sarà un lungo corteo funebre per il centro di Roma che ha pochi precedenti nella storia e nessuno in quella moderna. La bara posta su un carro che consentirà a tutti la sua visione; poi le auto dei cardinali, e un procedere a passo d’uomo, anche un’ora per quella città che aveva abbracciato dodici anni fa diventandone il vescovo, come amava ricordare ogni volta che poteva.