Un omaggio alla musica italiana, colonna sonora delle vite di tutti noi. A farlo ci pensa l’artista siciliano Gabriele Versaci che, con la sua band, animerà il teatro Excelsior di Bagheria sabato 22 giugno, a partire dalle 20:30, con lo spettacolo “La notte vola”. A presentare la serata la showgirl Stefania Orlando.

“Lo spettacolo si terrà in onore della musica italiana dagli anni ‘70 in poi – spiega Versaci -. Sarà un concerto suonato da musicisti totalmente in live music con i quali abbiamo voluto abbracciare più epoche e, quindi, più generazioni cercando di trasmettere al pubblico l’importanza emozionale che la musica può dare. Grazie a tutti gli sponsor aderenti a questa iniziativa”.

Nel corso della serata, sarà possibile ascoltare anche il brano di Versaci “Un’altra notte ancora”, scritto da Giuliano Savona, che si colloca, come i precedenti di Versaci, nel genere pop-rock, per caratteristiche di testo e sonorità. Un singolo che parla d’amore, l’amore ineffabile, indescrivibile, che può nascere inaspettatamente in qualsiasi luogo, da un semplice bar, ad un parco in una grande capitale europea.

La scaletta prevede i brani che tutti noi conosciamo, così da potere accompagnare la band, cantando le colonne sonore della vita di ognuno di noi.

La Gabriele Versaci Band è composta da: Gabriele Versaci, voce; Elio lao, batteria; Manlio Pindaro, tastiera; Sonni Lima, chitarra; Pablo La Mela Bianchi, basso.

Il tutto condito dalla bravura e bellezza del volto noto, a livello nazionale, Stefania Orlando, conduttrice della serata.

Versaci, che si è fatto notare per la sua partecipazione a Casa Sanremo Live Box è pronto ad emozionare il pubblico con il suo stile unico nel suo genere.

Il costo del biglietto ha un costo di 10 euro ed è possibile prenotare il proprio posto, contattando Gabriele Versaci attraverso le sue pagine social.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.