Opportunità di formazione e lavoro nell’ambito delle professioni sanitarie grazie all’Ente di formazione AgriConsulting, impegnato ormai da quasi vent’anni nel definire, strutturare, aggiornare e consolidare le competenze dei propri corsisti per favorirne l’inserimento lavorativo.

In partenza dall’autunno 2026 il nuovo Corso di Qualifica O.S.S. promosso dalla Regione Siciliana che, dopo una lunga attesa, ha pubblicato le linee guida per questa nuova edizione, la 7^ per l’Ente Agriconsulting.





Circa un anno di corso per 1000 ore di formazione suddivise tra 550 di lezioni frontali e 450 di tirocinio. Al termine della frequenza e grazie ad una convenzione stipulata da Agriconsulting, i corsisti godranno di un’importante occasione di inserimento lavorativo con contratto di lavoro (CCNL) presso una struttura privata nel Nord Italia (Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Lombardia e Piemonte), e potranno usufruire di un alloggio nei pressi della sede di lavoro.

Un titolo facilmente spendibile anche in Sicilia, come risulta già dalle precedenti edizioni del corso tenute da Agriconsulting e che hanno visto i loro studenti trovare rapidamente un impiego data l’alta richiesta del settore anche sull’isola.









Inizio corso previsto Autunno 2026 (iscrizioni aperte)

Solo 30 posti disponibili

Presso la sede di AgriConsulting, via Diego D’Amico 87, 90011 Bagheria (PA)

CORSO A PAGAMENTO (RATEIZZABILE) compatibile con SFL

Info: 091 870 1398; WhatsApp 375 544 4258; https://www.agriconsultingsnc.it

Luogo: AgriConsulting, via Diego D’Amico, 87, BAGHERIA, PALERMO, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.