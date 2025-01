La Federazione Unitaria Italiana Scrittori (FUIS), con il patrocinio della Regione Puglia, della Città Metropolitana di Bari e del Comune di Bari, promuove l’edizione 2025 dell’evento “Lo Scrittore, il Libro, il Lettore”, che si terrà dal 7 al 9 febbraio 2025 nella prestigiosa cornice di Villa Romanazzi. Questa edizione sarà dedicata al tema “Il Mediterraneo”, una riflessione sull’identità culturale, le tradizioni e le connessioni che legano i popoli attraverso la letteratura.

Un appuntamento imperdibile per il mondo editoriale e letterario, che vedrà la partecipazione di 10 case editrici pugliesi e oltre 50 autori, pronti a presentare le proprie opere in una tre giorni ricchi di incontri, dibattiti e approfondimenti. L’evento vuole essere un’occasione di scambio tra scrittori, editori e lettori, valorizzando il ruolo centrale della scrittura nella società contemporanea.



La manifestazione si aprirà venerdì 7 febbraio con la presentazione dell’antologia poetica “Le radici nel cielo” di Angelo Lippo, seguita dall’introduzione di alcuni volumi della collana poetica “Poesia Mundi”, a cura di Simona Volpe.

Nei tre pomeriggi dalle 15.30 alle 19.30, gli ospiti potranno assistere a presentazioni di libri, dialoghi con gli autori e momenti di confronto sulle nuove tendenze della letteratura. Tra gli appuntamenti più attesi, l’anteprima esclusiva del nuovo libro del Presidente FUIS Antonio Natale Rossi, intitolato “La riga infinita”.



Sabato mattina si terrà un incontro informativo sull’intelligenza artificiale applicata al mondo dell’editoria, un tema di grande attualità che sta rivoluzionando il settore della scrittura e della pubblicazione.

Domenica mattina, invece, il focus sarà sulla relazione tra letteratura e il contesto mediterraneo con il seminario “Letteratura e Mediterraneo”, che vedrà la partecipazione di numerosi accademici.

L’evento si propone come un momento di celebrazione della parola scritta e del valore della cultura, in un’epoca in cui il ruolo degli scrittori e degli editori è sempre più fondamentale per mantenere viva la tradizione letteraria e aprire nuove prospettive nel panorama editoriale italiano e internazionale.

Tutte le informazioni e il programma completo sulla pagina Facebook “Lo Scrittore, il Libro, il Lettore”.





Luogo: BARI, BARI, PUGLIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.