Sono stati avviati, all’IISS Lercara Friddi, i laboratori previsti dal progetto “A Braccia Aperte 2.0”, iniziativa orientata a promuovere competenze digitali, linguistiche e percorsi di supporto educativo a favore degli studenti.

Il progetto, gestito dal Consorzio Umana Solidarietà s.c.s. in partenariato con il Comune di Lercara Friddi, l’I.C. “Alfonso Giordano”, l’I.I.S.S. “Lercara Friddi” e la ProLoco di Lercara Friddi, è finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU nell’ambito del PNRR – Missione 5, Componente 3, Investimento 3, interventi socio-educativi strutturati per combattere la povertà educativa nel Mezzogiorno a sostegno del Terzo Settore.

I laboratori già attivati rientrano nell’Azione Digitalizzazione e comprendono Teens Tech Lab e Inglese. Nell’ambito dell’Azione Opportunità educative, ricreative e culturali è stato inoltre avviato il laboratorio di Supporto al miglioramento scolastico, finalizzato ad accompagnare gli studenti nel rafforzamento del percorso didattico e nella crescita delle competenze di base.

È previsto, inoltre, il prossimo avvio del laboratorio di UX/UI Design, inserito nell’Azione Digitalizzazione, con l’obiettivo di avvicinare i partecipanti ai linguaggi del web design per la progettazione di prodotti digitali (siti, app, software) centrata sull’utente.

L’iniziativa rappresenta un investimento strategico sulla comunità educante e sul territorio, rafforzando la collaborazione tra scuola, enti locali, Terzo Settore e realtà associative. Attraverso attività laboratoriali mirate, il progetto punta a generare valore educativo, inclusione, partecipazione attiva e nuove opportunità di crescita per i giovani.

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