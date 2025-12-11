Venerdì 12 dicembre 2025, alle ore 10:30, nella “Pinacoteca Nunzio Sciavarello” (Via Cardinale de Luca, 14 – Bronte), si terrà la presentazione del progetto “INVICTUS”.

Il progetto gestito dalla Cooperativa Opera Prossima s.c.s., in partenariato con il Comune di Bronte, l’Istituto Comprensivo “Mazzini – Castiglione”, l’Istituto Comprensivo ad indirizzo musicale “Spedalieri-Castiglione e la Cooperativa sociale Orizzonti, e finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU- annualità 2024, nell’ambito del PNRR, Missione 5 – Componente 3 – Investimento 3 Interventi socio-educativi strutturati per combattere la povertà educativa nel Mezzogiorno a sostegno del Terzo Settore.

Dopo l’apertura dei lavori a cura del Referente territoriale del Consorzio Umana Solidarietà s.c.s., Dott. Gabriele Gurgone, seguiranno i saluti istituzionali del Sindaco di Bronte, l’On. Giuseppe Firrarello e della Presidente della Coop. Opera Prossima s.c.s., Dott.ssa Giusy Infantino.

A presentare il progetto sarà la Dirigente della IV Area Sociale, Pubblica Istruzion e Pari opportunità del Comune di Bronte, Dott.ssa Francesca Longhitano.

Interverranno la Dott.ssa Eleonora Raciti, Collaboratrice della Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo “Spedalieri/Castiglione” del Comune di Bronte, con un focus sulle precedenti esperienze territoriali; la Dott.ssa Alfina D’Orto, Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Mazzini/Castiglione” di Bronte, che approfondirà il ruolo dell’istituzione scolastica nel contrasto alla povertà educativa; e il Dott. Simone Galati, Presidente della Società Orizzonti s.c.s., che illustrerà il contributo strategico degli ETS e le prospettive della coprogettazione.

Verranno, inoltre, illustrate le Linee Guida Ministeriali contro il Cyberbullismo, presentate dalla Psicologa Alice Attinà.

La sessione sarà chiusa dall’intervento dell’On. Giuseppe Castiglione, Deputato nazionale alla Camera dei Deputati.

L’evento rappresenta un momento significativo per la promozione di politiche attive e per dare continuità a interventi che puntano a creare reali opportunità di crescita per i più giovani.

