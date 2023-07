A Caccamo si insedia la Consulta comunale per le persone con disabilità

di Press Service

20/07/2023

Caccamo – Anche il Comune di Caccamo avrà la “Consulta per le persone con disabilità”. Lo annuncia Linda Siragusa, consigliere comunale a Caccamo e mamma di un bambino autistico, da anni ormai impegnata per la tutela dei diritti delle persone con disabilità.

“Sviluppare la cultura dell’inclusione, costruire politiche per l’accessibilità a beni e servizi, rimuovere qualsiasi barriera architettonica e culturale, costruire ogni possibile forma di integrazione sociale dei soggetti diversamente abili, sono gli obiettivi della Consulta comunale che si insedierà a Caccamo. Sono molto soddisfatta – aggiunge Siragusa – perché per la prima volta nella storia di Caccamo si sta ponendo massima attenzione a dei temi importanti e che riguardano, purtroppo, moltissime persone. La Consulta comunale per le persone con disabilità ha lo scopo di essere uno strumento concreto, aperto e partecipato per impegnare l’Amministrazione comunale e tutti gli Enti pubblici territoriali, le associazioni e l’intera cittadinanza su questioni che riguardano la quotidianità e la qualità della vita di tantissime famiglie e cittadini. Affrontare e risolvere i problemi che riguardano la disabilità – conclude Siragusa – significa costruire una città a misura di tutti, ecco perché l’Istituzione della Consulta, che ricordo essere uno degli obiettivi che mi ero prefissata già in campagna elettorale, rappresenta una sfida. Ringrazio l’intero Consiglio Comunale per aver accolto all’unanimità la mia proposta”.

