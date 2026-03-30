A Caltanissetta prende vita MedNova, associazione studentesca fondata da giovani studenti in Medicina e Chirurgia e guidata dal presidente Francesco Lapaglia e dal vicepresidente Biagio Trobia. La missione dell’associazione è promuovere una formazione pratica al centro del percorso che porta alla laurea.

«Ci occupiamo della situazione studentesca con l’obiettivo di creare nuove opportunità non soltanto dal punto di vista formativo, ma anche sociale» affermano i fondatori, sottolineando la natura multidimensionale del progetto.

MedNova nasce con una prospettiva ampia e non limitata al territorio locale. «Non ci poniamo confini: la nostra visione è aperta e inclusiva, e siamo pronti a coinvolgere studenti di Medicina da tutta Italia» spiegano Lapaglia e Trobia, evidenziando la volontà di estendere progressivamente la rete formativa.





L’associazione ha inoltre predisposto strumenti e tecnologie per affiancare alle attività in presenza anche lezioni online e in streaming. «Abbiamo la strumentazione adeguata per aprirci a un numero sempre maggiore di studenti, così da rendere la nostra proposta accessibile al più ampio pubblico possibile», sottolineano i fondatori di MeNova.

Un altro punto centrale riguarda l’accesso ai percorsi formativi. «Il progetto è aperto agli studenti a partire, già, dal primo anno, perché il nostro obiettivo è accompagnarli lungo un percorso strutturato che li guidi fino alla laurea e all’ingresso nel mondo del lavoro», sottolineano Lapaglia e Trobia.

Tra le prime iniziative avviate, il Corso di Tecniche di sutura, dello scorso 10 marzo. In programma nuovi appuntamenti, fino a giugno, per approfondire e conoscere argomenti che possano interessare ogni studente, indipendentemente dai corsi di specializzazione che seguiranno alla Laurea. Questo rappresenta il cuore dell’offerta formativa di MedNova. Gli incontri si svolgono nella sede della Croce Rossa Italiana – Comitato di Caltanissetta, che ha messo a disposizione spazi e supporto logistico, che i fondatori di MedNova ringraziano per aver da subito sposato il progetto.





Gli incontri sono guidati dal dott. Giovanni Di Lorenzo, responsabile del coordinamento delle sale operatorie dell’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta.

L’iniziativa è riservata ai soci dell’associazione e conferma l’impegno di MedNova nel fornire una formazione concreta e orientata alla pratica clinica.

MedNova nasce per accompagnare gli studenti lungo l’intero percorso universitario, offrendo attività che integrano la preparazione accademica con esperienze pratiche, simulate e guidate da professionisti. L’associazione intende sviluppare nei giovani medici maggiore sicurezza, consapevolezza e capacità decisionale, elementi fondamentali in un contesto in cui la laurea è abilitante e l’ingresso nel mondo del lavoro può essere immediato.





«Abbiamo scelto di partire con corsi di base che possano rappresentare un bagaglio indispensabile per ogni medico, indipendentemente dalla specializzazione. Attraverso un percorso strutturato, vogliamo fornire ai giovani una maggiore consapevolezza e sicurezza, qualità che li aiuteranno a confrontarsi con il mondo del lavoro e con le responsabilità che la professione richiede. La collaborazione con MedNova nasce proprio dal desiderio di sostenere iniziative che valorizzano la formazione pratica e la crescita degli studenti, accompagnandoli passo dopo passo verso la professione medica, come ad esempio il corso di Tecniche di sutura» , dichiara Giovanni Di Lorenzo.

La partecipazione ai corsi è riservata ai soci. Per prendere parte alle attività è sufficiente effettuare il tesseramento e compilare il modulo di iscrizione.

Contatti per informazioni e iscrizioni: cell. 334 8600397

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