Lo scontro a distanza tra Donald Trump e Giorgia Meloni si è allargato. Ieri il presidente degli Stati Uniti ha accusato la premier di avergli chiesto una foto al G7. Oggi, 20 giugno, Trump è tornato all’attacco con un nuovo messaggio su Truth, il suo social media. Questa volta ha aggiunto due accuse: una sul conflitto con l’Iran, l’altra sulle basi militari americane in Italia. Meloni ha risposto due volte. Prima ha difeso la sovranità nazionale, poi ha annunciato che non tornerà sull’argomento.

La nuova dichiarazione di Trump

Il passaggio più duro riguarda le basi militari. Trump ha scritto: «Non ci ha nemmeno permesso di utilizzare le piste di atterraggio italiane, creando un grande inconveniente logistico». Il presidente ha collegato l’episodio alla spesa militare americana per la difesa degli alleati Nato. Ha chiuso il messaggio con un giudizio tagliente sul riavvicinamento di Meloni dopo la fine delle operazioni contro l’Iran: «Ora, dopo che gli Stati Uniti hanno sconfitto militarmente l’Iran, vuole tornare a essere amica per far risalire i propri “numeri”. No, grazie!!!».

Trump ha, infatti, rilanciato l’accusa sulla foto al G7 e l’ha collegata a un altro tema, quello della popolarità di Meloni in Italia. Per il presidente americano, il calo dei consensi della premier dipenderebbe dal fatto che l’Italia «ha voltato le spalle agli Stati Uniti d’America». Lo ha scritto riferendosi al conflitto tra Stati Uniti e Iran sul programma nucleare iraniano, aggiungendo che anche la Nato si sarebbe comportata allo stesso modo.

La reazione della premier

Meloni ha risposto su Instagram, in inglese, rivolgendosi direttamente a Trump. Ha aperto il messaggio con un appello diretto: «Presidente Trump, questi attacchi continui e non provocati sono privi di senso». Ha poi affrontato il tema della popolarità sollevato dal presidente americano: «Quanto alla mia popolarità, essere tua amica di certo non l’ha aiutata, né dipende dal mio rapporto con te. La mia popolarità dipende dalla mia capacità di difendere l’interesse nazionale italiano, ed è esattamente quello che ho sempre fatto». Ha collegato lo stesso principio alle basi militari americane in Italia: «È ciò che ho fatto anche riguardo alle basi militari americane in Italia. Il loro utilizzo è regolato da accordi che abbiamo sempre rispettato e che non potranno essere violati finché sarò presidente del Consiglio. L’Italia è ancora una Nazione sovrana». Ha chiuso il messaggio rivolgendosi di nuovo a Trump: «In ogni caso, la mia popolarità non ti riguarda. Ti suggerirei di concentrarti sulla tua».

Poco dopo è arrivato un secondo messaggio della premier, sempre su Instagram, questa volta in italiano. Meloni ha annunciato la fine della polemica, scrivendo: «La mia risposta all’ultimo post di Donald Trump che mi riguarda. Ma non tornerò sull’argomento». Ha spiegato il motivo della scelta: per lei conta ancora «l’unità dell’Occidente». La premier ha aggiunto di non credere che lo scontro pubblico sia «uno spettacolo all’altezza del nostro compito».