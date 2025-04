Sabato 12 aprile 2025 si è svolta un’importante iniziativa di pulizia ambientale nelle aree circostanti il Castello di Roccella, promossa da Plastic Free e dall’Associazione Roccamaris, con la collaborazione dell’Amministrazione Comunale di Campofelice di Roccella (PA).

All’evento hanno preso parte 23 volontari che, in sole due ore, sono riusciti a raccogliere ben 500 kg di rifiuti, prevalentemente plastica, lungo la spiaggia e nell’area adiacente al Castello.





Per l’Associazione Roccamaris, da sempre impegnata nella tutela e valorizzazione del Castello di Roccella, questa iniziativa rappresenta un ulteriore gesto concreto per la salvaguardia di un patrimonio storico di grande valore, simbolo della memoria collettiva e risorsa per il futuro della comunità locale. Numerosi i soggetti che hanno aderito all’iniziativa organizzata dal Plastic Free e Roccamaris: la Croce Rossa, la Pro Loco di Campofelice di Roccella, la SEA – Servizi Ecologici Ambientali, insieme al supporto di Livesfirm (organizzatrice del Dreamare Festival), di Usasfuso Campofelice di Roccella e dell’Agenzia DaBaComunicazione.

Un esempio concreto di cittadinanza attiva e amore per il territorio, che dimostra quanto sia fondamentale l’impegno condiviso nella cura dei luoghi che raccontano la nostra storia.

