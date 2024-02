Niente più dubbi davanti ai bidoni della differenziata, né confusione per un cambiamento nei calendari del porta a porta comunale. A Canicattini Bagni è arrivata Junker, l’app per la raccolta differenziata che ogni giorno aiuta 3 milioni di italiani a gestire in modo corretto e sostenibile i propri rifiuti.

L’Amministrazione comunale ha infatti deciso di dare una svolta digitale al sistema di raccolta dei rifiuti, adottando questa applicazione, che è presente in più di 2mila Comuni italiani. Per i cittadini l’uso di Junker è gratuito. Basta scaricare l’app sul proprio smartphone per avere sempre a portata di mano una guida completa e attendibile per differenziare senza errori.

RICONOSCE I RIFIUTI DAL CODICE A BARRE

Grazie a un database interno di oltre 1 milione e 800 mila prodotti, Junker riconosce gli imballaggi dal loro codice a barre. Basta inquadrare il codice a barre con la fotocamera dello smartphone o, in alternativa, scattare una foto al prodotto, per sapere in tempo reale di quali materiali è composto e come va conferito. E, siccome le regole per la differenziata non sono uguali in tutta Italia, Junker app – grazie alla geolocalizzazione – è in grado di personalizzare le informazioni in base al territorio in cui si trova l’utente. Utile a casa, quindi, per evitare multe, ma anche quando ci si sposta in un altro Comune per lavoro o vacanza.

CALENDARI DELLA RACCOLTA, QUIZ, MAPPE e SPAZZAMENTO STRADE

Il riconoscimento degli imballaggi è solo uno dei tanti servizi di Junker, che riunisce in un’unica piattaforma tanti diversi strumenti. Al suo interno i cittadini troveranno infatti i calendari sempre aggiornati dei ritiri, con la possibilità di attivare le notifiche, che ogni sera ricordino la raccolta del giorno dopo. E ancora quiz per imparare sì a differenziare, ma anche a ridurre i propri rifiuti, e mappe di tutti i punti di raccolta e le buone pratiche di economia circolare presenti sul territorio.

Il Comune di Canicattini Bagni ha poi deciso di attivare uno specifico servizio per tenere sempre aggiornati i cittadini sul calendario dello spazzamento stradale: gli utenti possono cercare e anche salvare tra i preferiti i nomi delle vie di loro interesse, per avere sempre a portata di mano giorni e orari in cui viene effettuato lo spazzamento ed evitare il rischio di rimozione auto.

Tramite l’app, l’Amministrazione comunale potrà infine inviare messaggi diretti, per comunicare tempestivamente avvisi, iniziative, interruzioni o cambiamenti nei servizi pubblici.

IN 12 LINGUE E ACCESSIBILE A TUTTI

L’app Junker garantisce i più alti standard di usabilità. È infatti accessibile anche a non vedenti e ipovedenti e risulta facilmente fruibile anche dagli utenti anziani. Tutte le informazioni sono tradotte in 12 lingue: in questo modo turisti e lavoratori stranieri sono messi in condizione di svolgere una raccolta differenziata perfetta, al pari dei residenti permanenti.

“Fare una buona differenziata, conoscendo i rifiuti che possono essere conferiti – affermano il Sindaco Paolo Amenta, l’Assessore alla Gestione della Differenziata, Ivan Liistro, e le Consigliere comunali Claudia Monteforte e Sara Tomasi, del gruppo di lavoro che si è occupato dell’app -, aiuta a ridurre notevolmente l’indifferenziato che arriva in discarica, con costi ormai inaccessibili per i Comuni, e quindi per i cittadini, vista la carenza di impianti e il loro trasferimento all’estero. Non solo, garantisce, altresì, una maggiore salvaguardia del bene prezioso che è l’ambiente. L’Innovazione tecnologica in questo settore è di grande aiuto perché fornisce, attraverso l’app utilizzabile dai nostri telefoni cellulari, e quindi accessibile a tutti, le informazioni necessarie, permettendo al cittadino di non sbagliare, di interagire con il Comune e con l’Azienda incaricata della raccolta, sentendosi protagonista della pulizia della propria città”.

VANTAGGI AMBIENTALI ED ECONOMICI

“Negli ultimi anni l’Italia, nel suo complesso, ha fatto passi da gigante sulla raccolta differenziata” – sottolinea Noemi De Santis, responsabile comunicazione di Junker app. “Tuttavia solo una parte delle frazioni raccolte viene avviata a riciclo. Per colmare questo gap, c’è bisogno di garantire una raccolta differenziata di alta qualità. Questo obiettivo può essere raggiunto solo coinvolgendo maggiormente i cittadini e favorendo lo scambio di informazioni attendibili, sempre aggiornate e di facile accesso. È proprio questo il valore aggiunto di Junker app ed è la ragione per la quale è stata scelta come partner tecnologico da 1 Comune italiano su 4”.

Man mano che i cittadini di Canicattini Bagni inizieranno a usare l’app, scopriranno come rendere la sostenibilità un’abitudine quotidiana. I vantaggi per la collettività saranno ambientali, in termini di riduzione della CO2 in atmosfera, ma anche economici, perché una raccolta differenziata più pulita significa minori costi di gestione dei rifiuti per i Comuni e più introiti provenienti dai Consorzi delle materie.





Luogo: Canicattini Bagni, CANICATTINI BAGNI, SIRACUSA, SICILIA

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.