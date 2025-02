Fervono a Montelepre i preparativi per “U Matrimoniu”, la goliardica parodia sulle nozze che ogni anno a Carnevale coinvolge l’intera comunità in una enorme “balera a cielo aperto”, con folle oceaniche di maschere spesso improvvisate, musica e baldoria mista a pioggia di coriandoli e stelle filanti.

Si tratta di una tradizione che ha origine nel 1984 quando per la prima volta in occasione del Carnevale venne organizzata la celebrazione goliardica delle nozze di una coppia, i quali ruoli furono ribaltati: l’uomo ha interpretato la sposa indossando un abito bianco ed esibendo uno spacco e portando con sé un meraviglioso bouquet costituito da broccoli, zucchine e verdure varie, e la donna ha interpretato lo sposo indossando uno smoking.

Oltre ai parenti della sposa e dello sposo, tutto il paese è stato invitato a prendere parte alle nozze. Da quel momento il Carnevale di Montelepre si contraddistingue per la sua spontaneità, lo spirito di festa e di armonia che si respira, perché per le strade è possibile radunarsi, ballare e divertirsi tutto il pomeriggio fino a sera inoltrata, festeggiando la libertà d’esprimersi e di essere. Al carnevale di Montelepre, infatti, nessuno è spettatore, sono tutti protagonisti.

Per l’occasione ogni monteleprino rispolvera antichi bauli dimenticati in soffitta che custodiscono vecchi capi di abbigliamento utilizzati un tempo da nonne e bisnonni per le grandi occasioni, come gli “abiti di l’uottu juorna”, quelli che le sposine indossavano anticamente in Sicilia 8 giorni dopo le nozze per andare eleganti a messa. Vedere invertire i ruoli di uomo e donna con travestimenti improbabili è il leit motiv dell’evento unico nel suo genere.

L’appuntamento è domenica 2 marzo “O Chianu” (piazza Regina Elena), alle 16,30 da cui si muoverà il corteo con sposi, damigelle e invitati per attraversare il Corso Castrenze Di Bella e raggiungere il piazzale Portella della Ginestra dove verrà pronunciato il fatidico “si”.

A seguire si apriranno le danze con tarantelle, trenini e musica di ogni genere per coinvolgere le migliaia di persone intervenute in maschera. La serata danzante è stata affidata a DJ Set Giacomo Maniaci, Percussioni e Sax “The Masters of Rhythm”, Enzo Vox, Musical guests DJ Agostino Pilotto e Vox Max di Radio Time.

“U matrimoniu” sarà preceduto da altri diversi eventi che prenderanno vita dal giovedì grasso, grazie al contributo ottenuto dal comune di Montelepre da parte dell’assessorato regionale al Turismo. Da qui la possibilità di coinvolgere le parrocchie e le associaIoni locali in un programma più ricco di appuntamenti.

Giovedì Grasso, 27 febbraio, alle ore 16 Peppe Animazione coinvolgerà i più piccoli con giochi di animazione Disney, mentre alle 21,00 la Banda Musicale Amadeus farà la serenata sotto il balcone della futura “sposa”.

Venerdì 28 febbraio e sabato 1 marzo, dalle ore 16:00, presso la Cripta della Chiesa di Santa Rosalia, si potrà seguire il Carnevale dei Ragazzi, una gara canora che vede protagonisti bambini e adolescenti del paese. Analogo appuntamento anche al salone parrocchiale della Chiesa Madre alla stessa ora nelle date dell’1 e 3 marzo.

Sempre sabato 1 marzo alle ore 21,00 “A Fruora” (piazza Principe di Piemonte) “A biancheria esposta” a cura della locale sezione del Centro Italiano Femminile che metterà in mostra “la dote” che anticamente veniva esposta dai futuri sposi nelle rispettive abitazioni di famiglia. Gli invitati verranno accolti con delle degustazioni grazie alla “Sasizzata” e “A Vucca Ruci” curate rispettivamente dal Comitato dei Festeggiamenti del SS. Crocifisso e dalla Pro Loco. Dj e vocalist locali animeranno la piazza per aprire le danze.

Inoltre, da sabato 1 a martedì 4 marzo, sono previste serate danzanti a “Casa Ballitto” in via Tocco n.6, nei pressi di Piazza Ventimiglia, dalle ore 19:00 alle 23:30 a cura del Comitato dei Festeggiamenti del SS.Crocifisso di Montelepre.

“Montelepre è pronta ad accogliere tanti visitatori anche a Carnevale – dice il sindaco Giuseppe Terranova – specialmente domenica 2 marzo per “U matrimoniu” quando l’intera comunità si riverserà festosa in piazza per essere protagonista delle goliardiche e festose celebrazioni”.

“Ma ogni appuntamento programmato per l’occasione- aggiunge l’assessore al Turismo Giusy Ciulla – è degno di nota. Sono tutti eventi che, oltre a donare tanta spensieratezza e divertimento, consentiranno alle nuove generazioni di scoprire vecchie tradizioni che fanno parte della nostra identità popolare che vogliamo non vadano perdute anche in un momento di estrema leggerezza quale è il Carnevale. Vi aspettiamo in tanti”.

Luogo: Montelepre, MONTELEPRE, PALERMO, SICILIA

Data Inizio: 27/02/2025

Data Fine: 04/03/2025

Ora: 16:00

Artista: Pro Loco e Atma

Prezzo: 0.00

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.