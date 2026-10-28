Si concluderà venerdì 30 ottobre, alle ore 19.00, nella Biblioteca Archivio della Società di Storia Patria per la Sicilia Orientale, a piazza Stesicoro 29, con il quarto ed ultimo appuntamento, “Libri invisibili – reading delle parole dimenticate”, mini rassegna ideata da Rebetko Produzioni Ets e quarto appuntamento del progetto teatrale “Uno. Nessuno. Centomila INVISIBILI”, nell’ambito dei Progetti speciali teatro 2026 Ministero della Cultura. Nell’appuntamento del 30 ottobre l’attrice Iridiana Petrone sarà protagonista della lettura del saggio “Psicologia delle folle” di Gustave Le Bon.

Adattamento, regia, coordinazione, montaggio video e audio di Paolo Toti Guagenti, organizzazione Chiaraluce Fiorito. Costo del biglietto: 7 euro (ridotto 5 euro). Info e prenotazioni: 3716133421.





“Psicologia delle folle, del 1895, è l’opera più nota di Gustave Le Bon, etnologo e psicologo francese, che in quest’opera analizza il ruolo delle masse nella società del tempo, a cui attribuisce un’accezione ambivalente, manifestatasi nel corso della storia. Secondo Le Bon, le folle facilmente sono condotte a farsi uccidere per il trionfo di una fede, di un ideale e altrettanto facilmente possono essere condotte agli atti più vili e bassi.

La lettura di “Psicologia delle folle” chiude il cerchio rispondendo almeno in parte, scientificamente, alle domande emerse dai romanzi precedentemente letti ed analizzati (“1984” e “La fattoria degli animali” di George Orwell e “Il mondo nuovo” di Aldous Huxley).

Luogo: Biblioteca Archivio della Società di Storia Patria per la Sicilia Orientale, Piazza Stesicoro , 29, CATANIA, CATANIA, SICILIA

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