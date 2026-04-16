Catania si prepara ad accogliere uno dei principali appuntamenti scientifici dedicati alla salute e al benessere femminile. Il 17 e 18 aprile 2026, all’Hotel NH Catania Parco degli Aragonesi, si terrà il III° Incontro AIGEF Sicilia – Ginecologia Estetica e Funzionale, evento che riunirà specialisti provenienti da tutta Italia per un confronto multidisciplinare sulle più recenti innovazioni del settore.

Alla guida del congresso i presidenti Pietro Saccucci ed Elena Fasola, con il coordinamento scientifico Rosario La Spina e una segreteria scientifica composta da Cosimo Oliva, Domenico Leonardi e Giuliana Giudice.

Due giornate intense con un tema centrale, sempre più attuale.





L’incontro nasce con l’obiettivo di approfondire un ambito in forte espansione, quello della ginecologia estetica e funzionale, oggi sempre più orientato verso trattamenti mini-invasivi e soluzioni personalizzate capaci di migliorare la qualità di vita delle donne in ogni fase della loro esistenza.

Dalla pubertà alla menopausa con un approccio integrato, clinico e umano.

Il congresso affronterà infatti le principali tematiche legate al benessere femminile, con particolare attenzione agli aspetti funzionali, ormonali e psicologici. Ampio spazio sarà dedicato a innovazioni terapeutiche, medicina rigenerativa, nutraceutica, microbiota, tecniche mini-invasive e nuove prospettive nella gestione delle patologie ginecologiche.





Il programma scientifico si articolerà in diverse sessioni tematiche, con il contributo di relatori di rilievo nazionale. Tra gli argomenti: microbiota vaginale, nutrizione e longevità, medicina rigenerativa, dolore vulvare, riabilitazione del pavimento pelvico, chirurgia funzionale ed estetica e trattamenti innovativi per patologie ginecologiche complesse.

Non mancheranno momenti di confronto diretto ed uno spazio dedicato al dialogo tra specialisti.

In programma anche discussioni interattive, letture magistrali e approfondimenti clinici, con l’obiettivo di favorire lo scambio di esperienze e promuovere un aggiornamento continuo per tutti i professionisti coinvolti.





Un appuntamento che si conferma punto di riferimento, per la Sicilia, e non solo.

Il III° Incontro AIGEF Sicilia rappresenta infatti un’occasione preziosa per fare il punto sull’evoluzione della ginecologia moderna, sempre più orientata verso un approccio integrato che unisce salute, estetica e qualità della vita.

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