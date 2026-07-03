Domenica 5 luglio 2026 il Centro Federale FIJLKAM di Catania ospiterà il Raduno Lavica Project Jiu Jitsu Team, un appuntamento dedicato al Brazilian Jiu-Jitsu che vedrà riuniti atleti, tecnici e appassionati provenienti da tutta la Sicilia.

Ospite della giornata sarà Luca Anacoreta, pluricampione europeo IBJJF nelle categorie Gi e No-Gi e medagliato ai Campionati Mondiali IBJJF, tra i più autorevoli rappresentanti italiani della disciplina, protagonista di un seminario tecnico rivolto ai partecipanti.





Il Raduno nasce con l’obiettivo di rafforzare il legame tra le società che condividono il progetto Lavica Project Jiu Jitsu Team, promuovendo formazione, confronto tecnico e crescita del Brazilian Jiu-Jitsu attraverso una visione comune dello sport.

Lavica Project Jiu Jitsu Team riunisce realtà accomunate dalla volontà di collaborare per lo sviluppo del Brazilian Jiu-Jitsu in Sicilia. Alla base del progetto vi sono rispetto, disciplina e antifragilità: valori che guidano quotidianamente il lavoro sul tatami e rappresentano il filo conduttore del percorso formativo proposto agli atleti.





Ad oggi fanno parte di Lavica Project Jiu Jitsu Team:

Lavica Project Jiu Jitsu Team – Catania – M° Giuseppe Rodelli

Karma Jiu Jitsu Team – Palermo – M° Raffaele Liuzza

Le Palestre del M° Marco Musumeci – Pachino (SR)

Trinacria Marziale – Noto (SR) – M° Sebastiano Marino

ASD Samurai and Friends – Catania – M° Livio Lo Nigro e M° Cristina Bruno

Athena Jiu Jitsu – Misterbianco (CT) – M° Alfio Spina





Società che, pur mantenendo la propria identità, condividono un percorso fondato sulla collaborazione, sullo scambio di esperienze e sulla volontà di contribuire insieme alla crescita del Brazilian Jiu-Jitsu nella nostra regione.

La giornata sarà articolata in due momenti. La sessione mattutina, riservata agli atleti di Lavica Project Jiu Jitsu Team, comprenderà il seminario tecnico con Luca Anacoreta, la cerimonia delle graduazioni e l’Open Mat del team. Nel pomeriggio il seminario sarà aperto a tutte le società sportive e ai praticanti, concludendosi con un Open Mat collettivo, occasione di confronto e condivisione tra atleti provenienti da diverse realtà.

«Rispetto, disciplina e anti fragilità rappresentano i principi su cui Lavica Project Jiu Jitsu Team costruisce ogni giorno il proprio lavoro. Crediamo che il Brazilian Jiu-Jitsu sia molto più di una disciplina sportiva: è un percorso che insegna ad affrontare le difficoltà con equilibrio, costanza e spirito di condivisione. Il Raduno nasce proprio con questo obiettivo: creare un’occasione di incontro e formazione per tutto il movimento siciliano. La presenza di Luca Anacoreta è motivo di orgoglio e rappresenta un’opportunità preziosa per tutti i partecipanti, che avranno la possibilità di confrontarsi con un atleta di livello internazionale e di condividere esperienze, metodo e valori che sono alla base del nostro sport.»

Il Raduno si svolgerà presso il Centro Federale FIJLKAM, in via Boschetto Playa (SP53), Catania, con una sessione riservata agli atleti del team nella mattinata e una sessione aperta a tutte le società sportive nel pomeriggio.

Luogo: Centro Federale FIJLKAM, Via Boschetto Playa (SP53), CATANIA, CATANIA, SICILIA

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